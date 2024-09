A Fossano una cinquantina di ragazzini a scuola di pesca sportiva con l’associazione Mondo Nuovo

Grande successo per il Memorial Nicolò ed Elia Martini, che si è svolto il 31 agosto in frazione San Sebastiano a Fossano. Una giornata all’insegna dell’amicizia e dell’ambiente che ha visto la partecipazione di oltre una cinquantina di ragazzine e ragazzini - tra i 6 e i 14 anni, due dei quali arrivavano dalla Francia - che si sono cimentati nell’attività sportiva della pesca.

Così per alcune ore la zona scuola di pesca sportiva dilettantistica gestita dall’associazione Mondo Nuovo in collaborazione con Fipsas, si è trasformata in una grande “aula” in mezzo alla natura, dove i più giovani hanno cercato di imparare i trucchi dai pescatori più esperti.

A consegnare gli omaggi a tutti i partecipanti, erano presenti il presidente provinciale Fipsas, nonché assessore all’Ambiente del Comune di Fossano Giacomo Pellegrino, il presidente dell’Associazione Mondo Nuovo Valerio Bertaina, il sindaco di Fossano Dario Tallone, Antonio Miglio - sempre molto vicino alle associazioni del mondo della pesca -, il presidente della Cassa di Risparmio di Fossano Giancarlo Fruttero e il presidente della Provincia di Cuneo Luca Robaldo.

“È stata una giornata davvero speciale - dice il presidente Fipsas provincia di Cuneo, Giacomo Pellegrino -. L’entusiasmo dei ragazzini è contagioso e per i più esperti è sempre un piacere far conoscere alle nuove leve il mondo della pesca sportiva. Un mondo nel quale l’attenzione e la tutela dell’ambiente sono due priorità assolute. È importante tramettere questi valori alle generazioni future ed è per questo che, come Fipsas, organizzeremo anche degli incontri nelle scuole. Ringrazio il presidente della Provincia Robaldo per aver voluto condividere con noi questa giornata e naturalmente un pensiero dal più profondo del cuore, alla famiglia di Nicolò ed Elia Martini”.

“Un ringraziamento speciale - conclude il presidente Fipsas Pellegrino - voglio rivolgerlo a tutti, ai tanti volontari delle diverse associazioni legate al mondo della pesca sportiva, nonché ai consiglieri della Fipsas che con impegno e dedizione operano affinché si possano svolgere queste manifestazioni che, attraverso lo stare insieme ed il divertimento, promuovono importanti valori e si prendono cura di tutelare l’ambiente con azioni importanti, come il ripopolamento dei fiumi e la cura dei nostri incubatoi”.