Racconigi Cycling Team: il mese di settembre si apre con un doppio impegno agonistico sulle strade di Lombardia e Liguria

Il mese di settembre si apre con un doppio appuntamento per il Racconigi Cycling Team. Nel primo pomeriggio di domenica, le atlete del presidente Silvio Traversa, daranno battaglia nella quinta edizione del “Trofeo Artcosmetics”, gara junior valevole come campionato provinciale bergamasco organizzata dall’A.S.D. Fornovese sulle strade lombarde di Fornovo San Giovanni (BG).

Ben 120 i chilometri totali di gara, spalmati lungo le strade di un circuito cittadino da ripetere per 15 volte. Ritrovo, operazioni preliminari, partenza (prevista per le ore 14:00 in punto) ed arrivo sono collocati presso lo stabilimento Artcosmetics, in via Marconi, 18 a Fornovo San Giovanni.

Lunedì 2 e martedì 3 settembre, le ragazze della storica formazione cuneese, andranno a caccia di gloria nella terza edizione del “Giro della Lunigiana”. Nella prima giornata di gara è in programma una cronometro individuale di 2200 metri disegnata nel cuore della città ligure di Lerici (SP). La partenza della prima atleta è prevista per le ore 17:30 da via S. Biaggini.

Martedì 3 settembre, infine, i 76,2 chilometri di competizione condurranno le atlete da Portovenere (SP) ad Arcola (SP). Ritrovo, verifica licenze e partenza, prevista per le ore 9:30, sono fissati a Portovenere in piazza Bastrieri, mentre il traguardo finale è collocato ad Arcola nelle vicinanze dello stabilimento Poliartigiana.

Per la doppia trasferta lombardo-ligure l’esperto team manager Claudio Vassallo, coadiuvato da Camilla Vassallo, Antonio Vassallo, Silvano Sannazzaro e Silvio Traversa, guiderà dall’ammiraglia la diciassettenne colombiana Mariana Burgos Gonzalez, la junior secondo anno Arianna Giordani, rientrata dalla Cina con al collo una preziosa medaglia di bronzo vinta ai “Campionati del Mondo su Pista” e le junior all’esordio nella categoria Sofia Cabri, tra le più forti nella cronoscalata individuale di Ornavasso (VB) e Silvia Ricciardi, piemontese di Airasca (TO). Ai nastri di partenza anche l’under al primo anno di categoria Asia Rabbia.



LINE UP RACCONIGI CYCLING TEAM “TROFEO ARTCOSMETICS” A FORNOVO SAN GIOVANNI (BG):

- Mariana Burgos Gonzalez (Junior I° Anno, 15 Gennaio 2007)

- Sofia Cabri (Junior I° Anno, 29 Ottobre 2007)

- Arianna Giordani (Junior II° Anno, 4 Novembre 2006)

- Asia Rabbia (Under I° Anno, 13 Dicembre 2005)

- Silvia Ricciardi (Junior I° Anno, 26 Settembre 2007)

TEAM MANAGER e DS: Claudio Vassallo

COLLABORATRICE TECNICA: Camilla Vassallo

MECCANICO: Antonio Vassallo

ACCOMPAGNATORI: Silvio Traversa

LINE UP RACCONIGI CYCLING TEAM “GIRO DELLA LUNIGIANA”:

- Mariana Burgos Gonzalez (Junior I° Anno, 15 Gennaio 2007)

- Sofia Cabri (Junior I° Anno, 29 Ottobre 2007)

- Arianna Giordani (Junior II° Anno, 4 Novembre 2006)

- Asia Rabbia (Under I° Anno, 13 Dicembre 2005)

- Silvia Ricciardi (Junior I° Anno, 26 Settembre 2007)

TEAM MANAGER e DS: Claudio Vassallo

COLLABORATRICE TECNICA: Camilla Vassallo

ACCOMPAGNATORE: Silvano Sannazzaro