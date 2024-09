A Rocca de' Baldi arriva "Sport in Piazza"

"La giornata - spiega il sindaco, Alfonso Porfido - sarà finalizzata a far conoscere alle ragazze e ai ragazzi che lo vorranno diverse attività sportive che si possono praticare sul territorio. Grazie alla collaborazione di diverse associazioni sportive presenti nelle aree limitrofe del comune, i partecipanti potranno mettersi alla prova in ben dodici discipline: tiro con l’arco, atletica, judo, karate, ginnastica, ippica, basket, tennis, bocce quadre, pallapugno, pallavolo e calcio".

L’obiettivo vuole essere quello di presentare la pratica sportiva come un mezzo per diffondere stili di vita sani, per creare senso di comunità e occasioni di socialità e per trasmettere i valori di lealtà e solidarietà che, pur nella competizione, non devono mai venir meno.