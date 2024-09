Cuneo: completato il passaggio delle scuole alla fibra ottica

È stato realizzato il passaggio alle nuove connessioni in fibra ottica per le scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado del Comune di Cuneo. Si stima che l’operazione porterà alle casse comunali un risparmio di circa 45mila euro annui, ma soprattutto un miglioramento del servizio. Diversi i vantaggi: centralini per ogni istituto, comunicazioni interne più agevoli e numeri più facili da ricordare.

Il nuovo sistema sfrutta le connessioni in fibra ottica, abbandonando le linee telefoniche di vecchia generazione, oramai superate, come spiega l’assessore all’Innovazione del Comune di Cuneo, Andrea Girard: “Il passaggio alla fibra rappresenta un passo importante verso la modernizzazione delle nostre infrastrutture educative, garantendo affidabilità per studenti, insegnanti e famiglie. È un sistema che riduce di molto l’eventualità che si verifichino guasti sulle linee telefoniche. Presto il Comune di Cuneo adotterà lo stesso sistema per evitare i problemi a cui possono essere soggette le vecchie linee”.

“La digitalizzazione delle scuole – prosegue l’assessore – è una priorità per la nostra amministrazione, perché crediamo fermamente che l’utilizzo delle nuove tecnologie sia funzionale alla formazione delle nuove generazioni”. “Stiamo continuando a lavorare – conclude - per migliorare ulteriormente le infrastrutture tecnologiche della nostra città, con l’obiettivo di rendere Cuneo un esempio nel campo dell’innovazione”.

ELENCO NUMERI

Centralino generale delle scuole

0171 503 000 (in fase di attivazione)

Istituto Comprensivo Corso Soleri

0171 503 100

Istituto Comprensivo Oltrestura

0171 503 200

Istituto Comprensivo Via Sobrero

0171 503 400

Istituto Comprensivo Viale Angeli

0171 503 300

Istituto Comprensivo Borgo San Giuseppe

0171 503 500