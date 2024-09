Novello si è aggiudicato il Piemonte documenteur filmfest: "Un grande spirito di gruppo"

Roddino ha ceduto lo scettro a Novello, che è risultato il vincitore del Piemonte documenteur film fest, rassegna che dal 2009 si dedica al "falso documentario". La giuria ha premiato "lo smemorato di Novello", la storia di un abitante del piccolo comune che viene aiutato dalla figlia a recuperare la memoria della sua giovinezza, immergendosi nei luoghi e nelle tradizioni più caratteristiche.

Molto soddisfatto dell'esito dell'iniziativa il sindaco Marco Pallaro: "Ho apprezzato l'entusiasmo e la disponibilità con cui la comunità ha risposto all'iniziativa. Per una settimana si è respirato davvero un bel clima. Un grazie di cuore a Bruno, Mauro e Domenico, ("Grande Tomino") che per una settimana intera con dedizione e competenza sono riusciti a trasformare molti novellesi in attori provetti e un ringraziamento a tutti coloro che si sono messi in gioco per realizzare questo progetto. Nella serata finale a Monforte d'Alba, Novello si è distinta anche per una bellissima e calorosissima tifoseria".

L'elenco dei premi

Premio della giuria a Novello e ai Gran Tomino con 'Lo smemorato di Novello'