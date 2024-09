Oltre 300 persone a Cavallermaggiore per ricordare Francesco e Davide Gennero

Più di 300 persone hanno partecipato sabato scorso, 31 agosto, nella frazione Madonna del Pilone di Cavallermaggiore all’incontro con la giornalista e scrittrice Costanza Miriano, organizzato da Daniela Ternavasio e Claudio Gennero per commemorare il quarto anniversario della tragica scomparsa dei loro figli Francesco e Davide deceduti a inizio settembre del 2020, a soli 25 e 23 anni, a seguito delle esalazioni respirate nel silo dell’azienda agricola di famiglia, dove stavano lavorando.

La testimonianza di Costanza Miriano, che ha incontrato i presenti nel cortile dell’Oratorio di Madonna del Pilone, ha offerto un’occasione di riflessione e condivisione, unendo la comunità nel ricordo dei due giovani la cui memoria continua a vivere nei cuori di tutti coloro che li hanno conosciuti e amati.

La giornalista dopo essere stata introdotta da don Bernardo Petrini, ha dialogato con per circa un'ora, catturando l'attenzione di tutti i presenti, toccando temi profondi e coinvolgenti.

A fianco a Costanza Miriano la reliquia del Beato Carlo Acutis donata un anno fa alla comunità di Madonna del Pilone dalla mamma Antonia Salzano durante un incontro, organizzato il 9 settembre 2023 nella frazione di Cavallermaggiore, in occasione del terzo anniversario della morte dei fratelli Gennero.

La reliquia contenente una ciocca di capelli del giovane Carlo (morto nell’ottobre 2006 all’età di 15 anni in seguito a leucemia fulminante) dallo scorso gennaio è stata collocata nel tabernacolo dell’altare del Sacro Cuore nella chiesa parrocchiale della frazione.

Al termine del suo intervento, Miriano ha messo a disposizione del pubblico i suoi libri, che sono stati acquistati in massa. Nonostante avesse portato un numero significativo di copie, queste non sono bastate a soddisfare la domanda, un chiaro segno del forte interesse suscitato tra il pubblico. La scrittrice si è poi dedicata a una lunga sessione di autografi, durante la quale ha incontrato e salutato calorosamente molti dei partecipanti.

Il pomeriggio è proseguito con un momento di preghiera e raccoglimento con il rosario e le confessioni, che sono continuate in un’atmosfera di profonda spiritualità, con i fedeli che si sono alternati in un clima di riflessione e devozione.

I partecipanti hanno espresso grande apprezzamento per l’organizzazione e per la qualità degli interventi, sottolineando come l’evento abbia rappresentato un momento di forte coesione per la comunità.

Ieri, domenica 1° settembre è stata celebrata la messa di anniversario per Francesco e Davide che ha visto nuovamente una grande partecipazione. Anche in questa occasione la chiesa di Madonna del Pilone si è riempita di persone in ricordo dei fratelli Gennero.

La giornata di domenica è poi proseguita con il tradizionale torneo di calcio, giunto ormai alla sua quarta edizione, organizzato dai giovani del paese per ricordare Francesco e Davide.

Il torneo si è concluso con le premiazioni delle prime tre squadre classificate, a cui è stata consegnata una confezione di birre artigianali offerta dalla sezione Avis ‘Madonna del Pilone’, che si distingue per essere una delle sezioni più giovani d’Italia.

Grazie alla dedizione del suo presidente, questa sezione ha saputo coinvolgere attivamente i giovani, molti dei quali diventano donatori di sangue al compimento della maggiore età, contribuendo così a una causa di grande valore sociale.

“Desideriamo ringraziare – dicono Daniela e Claudio Gennero - tutti coloro che hanno partecipato alle due giornate in ricordo dei nostri figli Francesco e Davide in occasione del quarto anniversario della morte.

Un ringraziamento particolare va al sindaco di Cavallermaggiore Davide Sanazzaro, che nonostante i numerosi impegni ha trovato il tempo di partecipare, dimostrando ancora una volta la sua vicinanza e attenzione alla nostra comunità. La presenza delle forze dell’ordine, con il maresciallo Pierluigi Sirizzotti, comandante della Stazione dei Carabinieri di Cavallermaggiore, ha garantito la sicurezza e la serenità dello svolgimento di tutta la manifestazione.

Un grazie di cuore indistintamente a tutti coloro che hanno reso possibile questo weekend speciale. Ogni persona ha contribuito, a suo modo, a creare un’atmosfera di allegria, gioia e solidarietà che ha reso l’evento un’esperienza, per la nostra famiglia, commovente e indimenticabile.

Da chi ha organizzato, a chi ha partecipato, ognuno ha dato il proprio contributo con il cuore, ricordando Francesco e Davide”.