Intervento dei vigili del fuoco di Alba nelle prime ore di oggi, lunedì 2 settembre, allarmati per un incidente avvenuto intorno alle 5,20 in via Statale, ad Alba, dove un motociclista è finito fuori strada autonomamente, senza coinvolgere altri veicoli.

Nessuna conseguenza per il guidatore del mezzo, l’intervento si è risolto semplicemente dopo aver scollegato la batteria della moto per scongiurare pericoli d’incendio. Traffico normale, anche data l’ora.