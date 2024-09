Calcio, serie B femminile. Parte con il piede giusto la Freedom FC Women che espugna 2-0 il campo del San Marino Academy

Prima gara, primo +3. Debutto convincente per la Freedom FC Women che espugna, con pieno merito, il sempre difficile campo del San Marino Academy ed inizia con il piede giusto la Serie B 2024-25. Vittoria 2-0, frutto di un primo tempo di altissimo profilo e di una prestazione nel complesso importante, per le biancoblu di mister Michele Ardito che non subiscono l'emozione dell'esordio e mettono in cascina tre punti, fiducia e consapevolezza, in attesa di arrivare al 100% della condizione e di affinare tutti i meccanismi di un gioco che, in quel di Acquaviva, ha già mostrato parte del proprio potenziale.

LA CRONACA – In un primo tempo largamente condotto dalle piemontesi, è però per le Titane la prima chance: al 9' Barbieri scatta sul filo del fuorigioco e si presenta ai 16 metri, calciando centrale, blocca un'attenta Korenciova. Dopo il quarto d'ora, la Freedom prende quota: Martin gioca corto il corner da sinistra, palla a Zanni che stoppa e tira, trovando il bell’intervento di Limardi; al 18' altra occasione ospite: Tamborini a destra serve Semanova che fugge e crossa basso, Zanni a centroarea si allunga la sfera venendo chiusa al momento di concludere; passa 1' e Semanova ancora da destra, cross basso per Zanni che calcia di prima intenzione: blocca il portiere.

Al 22' Freedom ad un passo dal vantaggio: Pasquali penetra a sinistra e tira, eccezionale Linardi con i piedi, la sfera arriva a Zanni che calcia fuori di un soffio. La pressione biancoblu viene premiata al minuto 24: magia di Tamborini che dal vertice destro inventa un gran tiro a giro mancino che si infila sotto l'incrocio. Martin e compagne non si fermano dopo il vantaggio: colpo di testa di Cuciniello a ridosso della mezz'ora, si oppone ancora il portiere del San Marino. Prima dell'intervallo, il colpo del ko: lancio di Martin e spettacolare spizzata spalle alla porta, in area, di Semanova che fa 0-2.

Ad inizio ripresa, Academy maggiormente propositiva, ma è la Freedom a rendersi pericolosa sotto porta: Imprezzabile da destra, incornata di Semanova, grande parata di piede a parte di Limardi. Parte la girandola dei cambi, ma il risultato non cambia: al 79' Fancellu incrocia il destro, palla a lato con Korenciova in controllo. La Freedom FC gestisce, mancando il tris in pieno recupero con Dicataldo, prima di esultare: finisce 0-2.

SERIE B FEMMINILE

SAN MARINO ACADEMY-FREEDOM FC WOMEN 0-2

RETI: 24' Tamborini (F), 44' Semanova (F)

San Marino Academy (4-2-3-1): Limardi, Withofer, Gardel, Congia, Miotto (67' Fancellu); Marchetti (86' Galli), Brambilla (74' Bertolotti); Ventura (45' Crocioni), Giuliani (74' Pirini), Tamburini, Barbieri. A disp. Montanari, Gallina, Magni, Crevacore. All. Baldarelli

Freedom FC Women (4-3-3): Korenciova, Cuciniello, Brscic, Stankova, Giuliano; Martin (76' Poli), Imprezzabile, Zanni; Tamborini (76' Díaz Ferrer), Semanova (66' Dicataldo), Pasquali (84' Devoto). A disp. Morini, Maffei, Falloni, Battaglioli, Aime. All. Ardito.

Arbitro: Leonardo Salvatori di Macerata (Stefano Allievi ed Andrea Aureli di San Benedetto del Tronto).





Ammonite: Ventura, Congia (S), Cuciniello (F)