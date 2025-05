Estate ricca di eventi sportivi outdoor a Limone Piemonte: presentato il programma nella sede dell'Atl [VIDEO]

Sono state presentate presso la Sala G. Vercellotti dell'ATL del Cuneese le molte iniziative sportive outdoor in programma per l'estate 2025 a Limone Piemonte e in Valle Vermenagna.

A presentare le iniziative, organizzate anche grazie alla collaborazione della LIFT - Riserva Bianca, l'Assessore allo Sport e Turismo di Limone Piemonte Rebecca Viale insieme agli organizzatori Elio Bottero (ASD La Via del Sale) e Alberto Rovera (ASD W.W.P.Organization).

Secondo l'Assessore Viale: "La montagna è un polo di attrazione per atleti, coppie e famiglie e gli eventi sportivi della Valle Vermenagna stanno producendo effetti significativi. Un momento importante sarà il 27 giugno, con la riapertura ufficiale del Tunnel di Tenda, che finalmente ripristinerà il collegamento viario con la Valle Roya. Inoltre, l'estate vedrà l'attivazione del treno Arenaways sulla tratta Torino - Cuneo - Ventimiglia, un'opportunità per i turisti di esplorare questo interessante territorio transfrontaliero."

Le dichiarazioni al termine della conferenza stampa di presentazione degli eventi (guarda il VIDEO)

Calendario appuntamenti ciclistici:

XC Giovanissimi - 21 giugno 2025

Gran Fondo La Via del Sale - 22 giugno 2025

La Via del Sale Gravel - 22 giugno 2025

Limone Enduro - 13 luglio 2025

Transalp - 20 luglio 2025

Calendario appuntamenti di corsa in montagna:

Grand Raid Cro Magnon - 28 e 29 giugno 2025

Vertical Troll - 10 luglio 2025

La Via dei Lupi - 26 luglio 2025

VerticalCrest - 19 agosto 2025