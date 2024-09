Omaggio a Giacomo Puccini: Un tributo al grande maestro dell’opera lirica

Martedì 3 settembre 2024, alle ore 21:00, presso l'Auditorium Calvino Paglieri di Fossano, si terrà un evento di straordinaria rilevanza culturale: il concerto "Omaggio a Giacomo Puccini", una serata dedicata al genio indiscusso dell'opera lirica italiana, organizzato dalla Fondazione Fossano Musica.

Giacomo Puccini, nato a Lucca nel 1858 e scomparso nel 1924, ha lasciato un'impronta indelebile nella storia della musica, con opere che continuano a emozionare e incantare il pubblico di tutto il mondo. Il concerto sarà un’occasione per riscoprire le melodie immortali e l'intensità drammatica che caratterizzano capolavori come "La Bohème", "Tosca", "Madama Butterfly" eseguiti dall’Orchestra FFM Classica sotto la direzione del Maestro Aldo Salvagno, con la collaborazione dei cantanti partecipanti alla masterclass tenuta dal soprano Norma Fantini.

L'Orchestra FFM Classica, una delle eccellenze della Fondazione Fossano Musica, rappresenta il coronamento di un percorso formativo che unisce tecnica, musicalità e passione per la musica. Fondata nel 2018, l’orchestra ha offerto ai giovani musicisti un’opportunità unica di crescita, permettendo loro di confrontarsi con le grandi opere del repertorio sinfonico e lirico, sotto la guida esperta dei loro insegnanti.

Il Maestro Aldo Salvagno, figura di spicco nel panorama musicale internazionale, vanta una carriera prestigiosa che lo ha visto dirigere importanti orchestre e opere nei teatri di tutto il mondo. La sua esperienza e la sua profonda conoscenza del repertorio operistico conferiscono a questo concerto un valore artistico e culturale di altissimo livello.

Questo omaggio a Puccini non sarà solo un’occasione per celebrare il grande compositore, ma anche per apprezzare il talento delle nuove generazioni di musicisti, che grazie alla Fondazione Fossano Musica, hanno l’opportunità di esprimere il proprio potenziale in un contesto di altissimo livello artistico.

Dettagli dell'evento:

Data: martedì 3 settembre 2024

martedì 3 settembre 2024 Orario: 21:00

21:00 Luogo: Auditorium Calvino Paglieri, Fossano

Auditorium Calvino Paglieri, Fossano Direttore d’orchestra: M° Aldo Salvagno

Per ulteriori informazioni e per l’acquisto dei biglietti, vi invitiamo a visitare il sito web della Fondazione Fossano Musica https://fondazionefossanomusica.it/it/evento/omaggio-a-giacomo-puccini/prenota

Contatti: info@fondazionefossanomusica.it / 0172.60113

Fondazione Fossano Musica continua a essere un punto di riferimento per l’educazione musicale, offrendo ai giovani la possibilità di crescere artisticamente e di esibirsi in contesti di prestigio, contribuendo alla diffusione della cultura musicale sul territorio.