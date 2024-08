Partecipazione del Blog di Ediliz-ia.it alla Festa Patronale Madonna della Moretta dal 5-14 Settembre ad Alba

Siamo lieti di annunciare la presenza dello stand del Blog ediliz-ia.it alla tradizionale Festa Patronale della Madonna della Moretta, che si terrà dal 5 al 14 settembre 2024 presso la Parrocchia della Moretta di Alba www.festadellamoretta.it. Un appuntamento imperdibile per tutti coloro che desiderano immergersi nella cultura e nelle tradizioni della nostra comunità.

Il nostro blog, nato dalla passione di un gruppo di professionisti dell’edilizia, con il supporto progettuale di Marketing First di Daniele Casella, sarà presente con uno spazio dedicato per incontrare i lettori e gli appassionati del settore. Un’occasione unica per discutere insieme delle novità e delle sfide che caratterizzano il mondo dell’edilizia oggi.

Ogni giorno, il nostro team, composto da esperti di diverse specializzazioni, sarà disponibile per rispondere alle vostre domande, condividere conoscenze e presentare gli articoli più recenti. Grazie alla nostra prospettiva multidisciplinare, offriamo una visione completa e aggiornata sulle tematiche più rilevanti del settore, dalla progettazione alla costruzione, dalle nuove tecnologie ai materiali innovativi.

Vi invitiamo a visitare il nostro stand per scoprire di più sui temi che trattiamo e per conoscere da vicino i professionisti che con passione e competenza contribuiscono ogni giorno alla realizzazione del nostro blog. Sarà anche l’occasione per partecipare a momenti di approfondimento e per esplorare insieme le tendenze emergenti dell’edilizia, oltre a tutti i progetti di comunicazione professionale offerti da Marketing First.

Per info e contatti: www.ediliz-ia.it