“Venite a donare il sangue”: giovedì 5 settembre giornata di donazione a Borgo San Dalmazzo

Il sangue è vita. Lo dimostra la storia della donna di Pinerolo salvata all'ospedale Santa Croce di Cuneo, a seguito di un'improvvisa emorragia post partum: alle dimissioni, in totale, si conteranno circa settanta sacche di sangue utilizzate per lei, un numero impressionante.

Ecco perchè è importante andare a donare il sangue. Per i borgarini si avvicina l'appuntamento di giovedì 5 settembre: una giornata di donazioni presso la sede Avis in via dell'Abbazia, dalle 8 alle11. Organizzano le sezioni comunali di Borgo, Roccavione, Robilante e Vernante, in collaborazione con il Centro trasfusionale di Cuneo. L'Avis offrirà la colazione a tutti i donatori.

Prenotazione obbligatoria al Centro trasfusionale di Cuneo chiamando il numero 0171/642291.

L'appello del presidente Avis di Borgo Renzo Fronti: “Prenotatevi e venite a donare. Con il tuo dono una vita può rifiorire. Per chi lo vorrà ci sarà anche la possibilità di fare l'elettrocardiogramma”.