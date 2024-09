Al via le attività della Fondazione “Maria Teresa Occelli e Silvio Rinaudo” a Mondovì

Lui storico bibliotecario di Mondovì, artefice dello spostamento della Biblioteca Civica dall’Antico Palazzo di Città all’attuale sede di via Francesco Gallo, ma anche poeta dialettale nostalgico e malinconico, tra gli intellettuali più noti e apprezzati del Monregalese.

Lei insegnante seria e appassionata, visceralmente legata al “suo” Baruffi e all’intero quartiere di Piazza, ricordata con affetto da generazioni intere di ragazzi e ragazze. Silvio Rinaudo e Maria Teresa Occelli hanno a lungo inciso nella storia della comunità locale per quella rara sensibilità verso il mondo dell’arte e della cultura e per quella ferma volontà di investire nei giovani e nella loro formazione.

Un impegno che negli ultimi anni, dopo la morte di Silvio Rinaudo avvenuta nel giugno del 2017, la professoressa Occelli ha voluto perseguire dando vita alla Fondazione “Maria Teresa Occelli e Silvio Rinaudo”, ente senza scopo di lucro riconosciuto dalla Regione Piemonte e iscritto nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche, creato con l’intento di promuovere e valorizzare il patrimonio artistico, storico, culturale, letterario di Mondovì e del Monregalese, favorendo altresì la stampa, la diffusione e la promozione di opere letterarie di scrittori e poeti locali, con particolare riferimento alle opere dialettali.

Oggi, a distanza di un anno esatto dalla morte della stessa Occelli, il Consiglio di amministrazione della Fondazione (composto da membri designati dall’associazione “Gli Spigolatori” di Mondovì e dal Museo Storico–Etnografico Provinciale “Augusto Doro”, enti che la professoressa Occelli aveva indicato come i più vicini alle finalità della Fondazione) sta lavorando per dare concretezza al primo progetto editoriale, ovvero la pubblicazione di un volume-ricordo di Silvio Rinaudo. Un’opera che ripercorrerà il cammino poetico di Rinaudo, contestualizzandolo all’interno di quella tradizione monregalese divenuta celebre in tutta Italia. Come da volontà della professoressa Occelli e in conformità con gli scopi statutari, infine, sono in corso di definizione altre iniziative artistico-culturali a beneficio della comunità che verranno rese note al pubblico nelle prossime settimane.