Cuneo Capitale italiana del Libro: Claudio Sacchetto chiede il sostegno della Regione

“Un obiettivo importante, che sarà raggiunto più agevolmente con la condivisione di un percorso che coinvolga tutti gli attori istituzionali, economici e sociali, inoltre Cuneo è l’unica Città piemontese candidata su 20 totali”, il commento del Consigliere regionale Claudio Sacchetto che ha depositato un Ordine del giorno presso il Consiglio regionale che impegna la Giunta a proseguire nell’obiettivo di farsi promotrice di uno sforzo collettivo e a mettere in campo ogni azione utile al raggiungimento del prestigioso riconoscimento.



“Cuneo ha tutte le carte in regola per ottenere la nomina a Capitale italiana del libro 2025 che potrà dare vita a tutta una serie di inziative che miglioreranno la conoscenza da parte del pubblico di una città straordinaria” conclude Sacchetto.



Il titolo di Capitale italiana del libro è stato istituito con Legge n.15/2020, il Consiglio dei Ministri pubblica ogni anno il bando a cui ha aderito la Città di Cuneo.

I dossier sono valutati da una Commissione composta da 5 esperti nei settori cultura ed editoria.