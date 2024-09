Laboratori musicali per bambini al Festival Suoni delle Terre del Monviso

Dopo la scorpacciata di concerti, che hanno contraddistinto e accompagnato l’estate saluzzese e cuneese, il Festival Suoni delle Terre del Monviso propone una giornata musicale assolutamente particolare.

In programma vi è, infatti, “APM”, ovvero: Attenzione, Pronti… Musica, una giornata di laboratori musicali per bambini (e genitori) che si svolgerà nei locali del Filatoio di Caraglio, nella giornata di sabato 14 settembre, dalle 10.30 alle 17.30 (con la possibilità di scegliere se partecipare ai laboratori del mattino o a quelli del pomeriggio.

La musica è: movimento, voce, ritmo, relazione ed emozione. Questi elementi “troveranno casa” nei laboratori di questa giornata, uno spazio in cui la musica diventerà strumento di comunicazione pensato e costruito per accogliere e mettere in relazione. A guidare questo percorso vi saranno i professionisti della scuola di Alto Perfezionamento Musicale di Saluzzo.

Tre le tipologie di laboratori in programma: Musica tra le pagine per i bimbi da 0 a 36 mesi (durata: un’ora; al mattino dalle 10.30 alle 11.30 e al pomeriggio dalle 16.30 alle 17.30); Musica tra le pagine per i bambini da 3 a 6 anni (durata: un’ora; al mattino delle 11.30 alle 12.30 e al pomeriggio dalle 15 alle 16) e Musica Maestro!, per i più grandicelli, ovvero da 6 a 10 anni (durata: un’ora e mezza; al mattino dalle 10.30 alle 12 e al pomeriggio dalle 15. alle 16.30).

Tre momenti in cui i bambini e i loro genitori diverranno protagonisti di storie e filastrocche animate, cantate, danzate e coreografate; il tutto partendo dai bambini di pochissimi mesi, fino ad arrivare ai “grandi” degli ultimi anni della scuola primaria.

Partendo dalla lettura di alcuni libri per bambini, si arriverà alla creazione di vere e proprie narrazioni musicali, attraverso l’uso della voce, del corpo e di un ricco strumentario Orff-Schulwerk, il tutto all’interno di un’esperienza innovativa, altamente coinvolgente e molto emozionante.

Ulteriori info sul sito www.suonidalmonviso.it; via e-mail all’indirizzo info@suonidalmonviso.it o ai numeri di telefono: 349.3282223 - 349.3362980.