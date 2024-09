Cordoglio per la morte di Caterina Bruna, storica custode della Pretura di Dronero

Una vita semplice, fatta però di valori importanti come il rispetto in cui ha sempre creduto. Sono molti i messaggi di cordoglio che stanno giungendo per la morte di Caterina Bruna, storica custode della Pretura di Dronero.

Originaria di Villar San Costanzo, aveva 95 anni. Insieme al marito si occupava di sorvegliare e mantenere puliti gli spazi della Pretura, quando ancora gli uffici si trovavano a Dronero.

“Ho passato tutta la mia infanzia e giovinezza lì - racconta commossa la figlia Paola - e custodisco dei bellissimi ricordi. Ripenso al giro serale, a mia mamma che puliva gli uffici ed insieme a mio padre d’inverno metteva il cherosene nella stufa per riscaldare. In casa invece come quasi tutte le donne lavorava la lana e cuciva. Il ricordo è di una donna molto decisa e nello stesso tempo gentile, di una mamma grande perché per l’epoca mi aveva avuto tardi, ma questo senza accezione negativa, era soltanto diverso rispetto per esempio ai miei compagni di scuola che avevano genitori molto giovani. Una mamma che nella vita più di tutto mi ha insegnato il rispetto”.

Nel cuore di sua figlia Paola la signora Caterina resterà sempre, come affettuoso sarà il ricordo nel cuore degli adorati nipoti Francesco e Noemi con Vincenzo, di Piera, Bruna e Ornella.

Il funerale sarà celebrato domani mattina, mercoledì 4 settembre, alle ore 10:30 nella Parrocchia di Dronero, dove questa sera, alle ore 20, verrà recitato il rosario.