Esperienza gourmet: il fascino di un aperitivo in Franciacorta

L’estate porta con sé il desiderio di uscire, fare esperienze, godersi il bel tempo: quale occasione migliore per fare un aperitivo in mezzo alla natura? Per un’esperienza gourmet sono in molti che scelgono di provare la raffinatezza di farne uno direttamente in vigna.

Alcune zone sono tra le preferite, per il sapore dei suoi prodotti e l’ambiente affascinante: la Franciacorta rientra tra questi, in quanto rinomata per i suoi vini di altissima qualità e per il contesto magico vicino al lago d’Iseo.

Nel cuore della Lombardia, il paesaggio è circondato da colline dolci ricoperte da vigneti e cantine uniche dove fermarsi e provare esperienze sensoriali indimenticabili.

Una delle mete più ambite è la cantina Berlucchi, pioniera nella produzione di Franciacorta: qui i visitatori possono, infatti, scoprire i segreti di questo meraviglioso territorio tra sapori, profumi e luoghi unici.

Cantine Berlucchi: pioniere del Franciacorta

La cantina Berlucchi è un’icona nel mondo del vino per la loro produzione del Franciacorta, pionieri di una tradizione nata nel 1961. Le cantine si trovano a più di dieci metri di profondità, donando un ambiente suggestivo che può essere apprezzato durante le visite guidate.

Qui è possibile anche ammirare la primissima bottiglia di Franciacorta mai prodotta e seguire diverse tipologie di tour, concedendosi anche delle deliziose degustazioni esclusive.

I vigneti sono certificati biologici e rappresentano il fiore all’occhiello di un approccio che privilegia qualità e rispetto per l’ambiente. Visitare le Cantine Berlucchi significa immergersi in secoli di storia, tradizione e innovazione: un luogo perfetto per fare degustazioni uniche nel cuore della Franciacorta.

Sapori e atmosfera: qual è l’abbinamento perfetto tra Franciacorta e cibo

L’estate è la stagione ideale per rilassarsi all’aperto e godersi un aperitivo in mezzo alla natura, e non c’è niente di meglio che farlo con un calice di Franciacorta, nei suoi vigneti, accompagnato da deliziosi piatti gourmet locali.

Il connubio tra questo vino e il cibo è un'arte in grado di esaltare reciprocamente le loro caratteristiche uniche. Il Franciacorta Brut, ad esempio, con le sue bollicine vivaci e la freschezza agrumata, si presta perfettamente ad una varietà di abbinamenti gastronomici raffinati.

Crostini con formaggio di capra, carpaccio di bresaola con rucola e parmigiano o un assaggio di risotto con lo zafferano: ciascuno di questi abbinamenti è in grado di enfatizzare il sapore delicato del vino.

Per chi ama i sapori marini, invece, il salmone grigliato con salsa di arancia e capperi è un'eccellente scelta, in quanto la sapidità del piatto trova il perfetto equilibrio con la mineralità del vino.

L’estate offre diverse opportunità per scoprire gusti freschi e unici e niente è in grado di esaltare al meglio questi momenti di un aperitivo. Il Franciacorta non è solo un vino ma un’esperienza gastronomica in grado di coinvolgere tutti i sensi, resa ancora più magica dai tour e dalle visite alle tipiche cantine tradizionali.