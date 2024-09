“Vacanza in musica”: Mamo, IC di Dronero e Comune di Acceglio insieme in un importante progetto per gli studenti

Musica e natura, in un connubio che apre ad un’esperienza formativa davvero arricchente: la “Vacanza in musica” . A partire da domani, mercoledì 4 settembre, 42 studenti delle classi seconda e terza ad indirizzo musicale dell’Istituto Comprensivo di Dronero trascorreranno tre giorni importanti in Alta Valle Maira.

Tre giorni di preparazione per il nuovo anno scolastico ormai alle porte. Ad accompagnarli in questa bellissima esperienza ci saranno i loro docenti, i professori Luca Cerelli, Armando De Angelis, Sara Rinaudo e Alberto Savatteri .

“Le giornate rientrano nell’ambito del progetto di rigenerazione e sviluppo dell’Area Midia di Acceglio - spiegano dalla Mamo Educational Foundation che ha organizzato e finanzia il progetto - Non sarà soltanto un’esperienza bellissima per gli studenti ma per chiunque venga qui da domani fino a venerdì. Sarà infatti sinfonia nell’aria, che incontra e si unisce alla sinfonia della montagna, con i suoi particolari colori e rumori. Una vera e propria passeggiata musicale immersi nella natura incontaminata di questo luogo. Ci teniamo a ringraziare molto l’Istituto Comprensivo di Dronero per la disponibilità ed il coinvolgimento degli studenti ed il Comune di Acceglio che ha co-finanziato insieme a noi questo progetto”.