Camminata e pedalata per la pace per le vie di Mondovì

Le Donne in cammino per la Pace di Mondovì, in collaborazione con l’ANPI e con l’Associazione Partigiana Ignazio Vian di Cuneo, organizzano, per DOMENICA 15 SETTEMBRE 2024, un percorso lungo i cippi partigiani cittadini per non limitarsi ai flash mob “CESSATE IL FUOCO” tenuti da mesi ogni sabato mattina vicino alla fontana dei bambini e per creare una sorta di gemellaggio camminando sulle tracce lasciate da persone che hanno deciso di non essere indifferenti alla violenza del loro tempo.

Il percorso potrà essere fatto a piedi, circa 4 km (cimitero, via Lidia Rolfi Beccaria, Carassone, viale, Breo), o in bicicletta (cimitero, campo aviazione, cascina Bialet, Piazza, Breo), circa 18 km.

Si partirà da Piazza Franco Centro (stazione ferroviaria) alle ore 9 e si concluderà verso le ore 11.30 in Piazza Martiri della Libertà (davanti al Municipio). Ad ogni cippo si leggeranno informazioni sulle persone che vengono ricordate e si deporrà un garofano rosso con nastro arcobaleno. Seguiranno indicazioni più dettagliate la prossima settimana.