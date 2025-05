Al Monastero di San Biagio torna il Festival della Leggerezza & Condivisione

Venerdì 30 e sabato 31 maggio torna, in forma diversa, il Festival della Leggerezza e si unisce al Condividere Fest, da cui nasce il Festival della Leggerezza & Condivisione: un evento a ingresso gratuito nello spazio del Monastero di San Biagio.

Il Festival è realizzato con il sostegno della Fondazione CRC e con il contributo del Consiglio Regionale del Piemonte, gode del patrocinio del Comune di Mondovì e si svolge in collaborazione con La Scala del Re e Bocce Quadre, a testimonianza della rete territoriale che lo sostiene e ne alimenta l’anima partecipativa.

Il festival parte la serata del 30 maggio, venerdì, alle 18. Dalle 19 ci saranno due momenti eccezionali: lo spettacolo di Filippo Bessone e poi, dalle 20, Condividere: concerto evento de la Scala del Re.

Filippo Bessone non ha bisogno di molte presentazioni: canta storie, conta storie, scrive e canta quelle maniere di una volta, in cui l’appartenenza langhetta riaffiora e si interroga su di una contemporaneità che spesso è priva di quei valori a cui eravamo abituati. Si accompagna ad un chitarrista. Uno spettacolo che fa divertire e riflettere allo stesso tempo, uno spettacolo che lascia un buon sapore in bocca.

Il Concerto Evento de La Scala del Re è la chiusura di un percorso. Nato per valorizzare la musica come linguaggio universale di inclusione sociale, condivisione emotiva e dialogo tra differenze. Un intero anno di laboratori musicali e creativi in 17 scuole e 10 centri diurni del territorio porta persone giovani e adulte a comporre brani originali che raccontano esperienze, emozioni e sogni.

Il percorso si conclude con un grande concerto collettivo, sul palco del Festival: un evento corale, aperto al pubblico, dove la diversità diventa armonia e la comunità si ritrova… condividendo.

Le porte del Monastero aprono alle 18, ingresso gratuito, si può cenare in loco mangiando le delizie del Magnatrutta, le patatine fritte dell’Aquilone, la birra di Alabuna e le rustiche bontà prodotte dai volontari di Casa do Menor.

Il 31, sabato, un altro pomeriggio insieme: a partire dalle 16 con l’inaugurazione del primo BQ Point con gli amici de Le Bocce Quadre, fino a sera con il primo torneo del Monastero di San Biagio di Bocce Quadre e cena con la polenta preparata dalla Pro Loco di San Biagio con le due varianti, vegetariana e con carne.

Sul palco finale del sabato sera, dalle 20 saliranno prima i giovanissimi MISTRAL KIZZ, band occitana composta da adolescenti classe 2008, protagonisti di una nuova e fresca scena musicale cuneese.

A seguire, dalle 21, il gran concerto de La Paranza del Geco, compagnia artistica torinese fondata da Simone Campa, la più importante del nord Italia, attiva nella rappresentazione e nella salvaguardia delle tradizioni popolari musicali e coreutiche dell’Italia del Sud. Tra pizziche, tammurriate, danze e strumenti ancestrali, la Paranza saprà trasformare il chiostro del Monastero in una vera e propria festa popolare sotto le stelle: coinvolgente, intensa, partecipata, e capace di far dialogare radici e contemporaneità.

Il Festival nasce con l’intento di valorizzare il Monastero di San Biagio come spazio aperto, accogliente e generativo, luogo in cui le persone si incontrano, riflettono, creano legami e immaginano nuovi modi di vivere insieme. Tutto il ricavato, come sempre, andrà a sostenere le attività di Casa do Menor in Italia, Brasile e Guinea Bissau.