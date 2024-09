L'anno scolastico a Roccavione si apre con una novità: via al servizio mensa e doposcuola

A partire dal prossimo 23 settembre, a Roccavione prenderà il via il servizio Mensa e Doposcuola per i bambini della scuola primaria e secondaria.

"Come promesso in campagna elettorale, il giorno dopo il nostro insediamento, abbiamo subito iniziato a lavorare a questo ambizioso progetto - dice il sindaco Paolo Giraudo - e i numeri di alunni (80 per la mensa e 19 per il doposcuola) che inizieranno ad usufruire del servizio ci rendono orgogliosi e ci ripagano del grande grandissimo lavoro svolto".