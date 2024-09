Rotary Club in visita alla mostra di Napoleone a Palazzo Salmatoris

Nell’ambito del gemellaggio del Rotary Club di Bra con il Rotary Club Les Hauts de Siagne domenica 1° settembre il Presidente Rotary di Bra Vincenzo Peisino ha accompagnato una delegazione francese in visita alla mostra “NAPOLEONE la campagne du monde…a Cherasco” a Palazzo Salmatoris.

Il nutrito gruppo di francesi, accolto da Mara Degiorgis consigliera con delega alla cultura, ha trascorso la mattinata a Palazzo Salmatoris godendo delle grandi tele di Jean Gaudaire-Thor che rivisita in chiave poetica la figura di Napoleone.

Guidati dalla curatrice della mostra Silvana Peira, presidente dell’Associazione Il Fondaco di Bra, gli ospiti francesi hanno potuto assaporare e godere delle tecniche pittoriche utilizzate dall’artista francese nei suoi 100 dipinti esposti.

Non rievocazione storica, non mostra di oggetti e documenti, questa volta non sono le gesta e le battaglie a parlare di Napoleone, ma la rappresentazione onirica e poetica che ci consegna l’artista francese a 200 anni dalla morte del grande personaggio in qualche modo legato, nel bene e nel male, alla città di Cherasco.

Storia europea collettiva, diverso modo di indagare un personaggio dal destino eccezionale, reinterpretazione di fatti passati che porta a costruire nuovi scenari: così Gaudaire-Thor riesce a dare una grande visione contemporanea alla storia di un eroe.

La mostra continua fino al 20 ottobre, visitabile ad ingresso libero il mercoledì, giovedì e venerdì pomeriggio dalle 14.30 alle 18.30 e sabato e domenica dalle ore 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30.