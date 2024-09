Al via “La mia Piemontese”: il concorso fotografico giunto alla 23a edizione

Il concorso è organizzato da Anaborapi - l’associazione che raccoglie oltre 4000 allevatori della famosa razza bovina fassona - in collaborazione con il Circolo fotografico Espera di Roccavione e con il sostegno di Arap, Coalvi, Compral e Fotovideorenata.

E’ rivolto in particolare agli allevatori e famigliari, tecnici del settore ed appassionati della Piemontese, ma la partecipazione è libera e quindi sono ben accetti fotografi dilettanti e professionisti.

L’unico obbligo è che nell’immagine ci sia un bovino di razza Piemontese, anche solo un particolare dello stesso.

Il concorso prevede 3 sezioni: stampe a colori, stampe in bianco e nero e immagini in digitale. Per ogni sezione sono premiate le prime tre fotografie.

A giudicare sono chiamati fotografi professionisti, fotoamatori e tecnici del settore zootecnico.

Le opere saranno esposte e premiate in occasione della 44a Mostra Nazionale dei Bovini di razza Piemontese che quest’anno si svolgerà a Fossano dal 8 al 10 Novembre in Piazza Dompè.

Le opere premiate, nonché quelle menzionate dalla giuria vengono pubblicate sulla rivista “Razza Piemontese” e sul sito www.anaborapi.it

Il regolamento e la scheda di partecipazione da allegare alle fotografie sono pubblicati sul sito www.anaborapi.it