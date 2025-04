"L'arte è di casa", focus su relazioni creative fra poesia e arte per l'ultima serata

Mercoledì 23 aprile alle ore 21 si svolgerà l'ultima serata della rassegna "L'arte è di casa" organizzata dall’associazione Calzaap in collaborazione col Rondò dei Talenti per “ Educare in terrazza”.



Questa seconda conferenza proseguirà sulle relazioni creative fra poesia e arte. Sarà un appassionato incontro dedicato alla grande fioritura di interventi e forme artistiche che hanno popolato il secolo scorso nelle poetiche e nelle arti visive, che spesso si sono incrociate e congiunte per dare avvio a nuovi approcci espressivi, creando nel pubblico intense emozioni e sensibilità.



Come i poeti che nella scrittura del primo novecento iniziano a inserire immagini così gli artisti, fra i primi i cubisti Picasso e Braque, utilizzano le parole per ampliare il significato del loro lavoro pittorico. Relazioni che nel tempo hanno prodotto nuove forme di espressioni culturali. Relatore dell'incontro sarà l’operatore artistico Domenico Olivero.



La rassegna è realizzata grazie al contributo di Fondazione CRC e col patrocinio del Comune di Cuneo.



Gli incontri sono ad ingresso gratuito.