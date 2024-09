Pagliero e Chef Express: nuova partnership per una piacevole sosta in autostrada

Il caffè Pagliero, marchio privato di Tuttocapsule, è ora disponibile in tutte le aree di servizio Chef Express lungo le autostrade italiane.

Un vero successo e un’autentica soddisfazione per l’azienda di Settimo Torinese, che avrà le sue miscele servite in 51 aree di sosta distribuite lungo 16 autostrade che percorrono lo stivale da nord a sud, ma sarà anche una nuova opportunità per i viaggiatori, per degustare e scoprire la qualità e l’aroma delle miscele Pagliero, mentre sono in viaggio.

La presenza di Pagliero nelle aree di ristoro autostradali è quindi un’ottima vetrina per incrementare la visibilità e accrescere ulteriormente la reputazione e la percezione del brand su scala nazionale, ma è anche il riconoscimento, da parte di Chef Express, di un valido interlocutore a cui affidare la pausa più amata dalla sua clientela, quella del caffè.

“La partnership con Chef Express, che fa parte dello Gruppo Cremonini, storico leader della ristorazione, rappresenta per Tuttocapsule un indiscutibile successo – dichiara Vincenzo Pagliero, ceo di Tuttocapsule (foto sopra) - Offrire ai viaggiatori la miscela Pagliero è un sicuro riconoscimento della qualità del caffè, ma va ben oltre a questo. È la chiara dimostrazione che il nostro percorso è in crescita e in continua evoluzione, ma anche che l’attento impegno della nostra azienda verso la logistica e il servizio, è riconosciuto e apprezzato e diventa sempre più un fondamentale elemento distintivo. L’esperienza maturata in questi anni, ci consente di presentarci agli interlocutori con un’offerta di prodotto e di servizio davvero completa, e gli obiettivi raggiunti ci stimolano a proseguire con ancora più entusiasmo e determinazione”.

Questa nuova collaborazione conferma sempre più che, il lavoro svolto in poco più di dieci anni, colloca Tuttocapsule come prima catena retail italiana dedicata al mondo del caffè, e anche di come si stia sempre più attestando come vero punto di riferimento per collaborazioni e partnership di grande prestigio.

La collaborazione con Chef Express rappresenta inoltre, per Tuttocapsule, un nuovo percorso che consentirà l’ampliamento, in tutta Italia e all’estero, della platea di clienti, fidelizzandoli con la loro preparazione tecnica e offrendo, nei punti vendita, la gamma completa di prodotti.