Quanto è cara la vita in Islanda: ecco quanto costa vivere sull'isola scandinava

Da qualche anno a questa parte, l’Islanda rappresenta il sogno di sempre più persone. Una qualità della vita altissima nelle città e la meravigliosa armonia con cui le metropoli multiculturali vivono con una natura selvaggia e sconfinata rendono questo paese uno dei più affascinanti da visitare, oltre ad una destinazione da sogno in cui pensare di andare a vivere, eccezion fatta per i costi che le persone che vivono in Islanda sostengono quotidianamente. Scopriamo, di seguito, cosa c’è da sapere sul prezzo della vita in questo paradiso scandinavo.

Vivere in Islanda o visitarla da turisti? Facciamo luce sul costo della vita del paese

Come già precedentemente accennato, l’unica nota dolente relativa alla vita in Islanda sembra essere proprio il costo della vita. I prezzi di beni e servizi, come il cibo nei ristoranti, l'alloggio e le attività turistiche, sono significativamente più alti rispetto alla media europea, e di questo è facile accorgersi anche quando si va in Islanda in vacanza. Tuttavia un'esperienza turistica, specialmente se ha luogo con un tour di gruppo – vedi questo viaggio organizzato in Islanda proposto dall'agenzia Stograntour – permette di comprendere solamente in maniera approssimativa le spese quotidiane degli islandesi in quanto non dà modo di approfondire diversi aspetti inerenti al costo della vita.

Appare chiaro, alla luce di questi presupposti, come un turista percepisca in maniera minore l’impatto dei prezzi islandesi, o forse no? Quando si pensa di trasferirsi in un paese – soprattutto se particolarmente lontano in termini concettuali dalla propria zona di comfort – è bene chiarire alcuni punti e, su tutti, proprio il funzionamento dell’economia locale. Per quanto sia vero che i costi in Islanda siano più elevati rispetto al resto d’Europa, appare anche lampante come il paese non stia affrontando un periodo di deficit o crisi, probabilmente a causa dell’equilibrio tra costo della vita e stipendi medi.

In linea generale, comunque, possiamo affermare che l’Islanda sia una di quelle mete da visitare almeno una volta nella vita, trattandosi di uno degli stati con la natura più bella al mondo. Stiamo parlando di un luogo, la cui biodiversità, è da sempre oggetto di studio da parte degli addetti ai lavori e dei semplici appassionati, vista la profonda eterogeneità paesaggistica che lo contraddistingue. Dai vulcani al mare, dalle terme alle montagne fino ad arrivare ai maestosi ghiacciai. Non solo, l’Islanda viene scelta dai turisti amanti dell’avventura per la possibilità che offre di ammirare panorami selvaggi ed incontaminati, oltre che di vivere esperienze trekking assolutamente indimenticabili. Visitare l’Islanda, insomma, è un punto in agenda per moltissimi viaggiatori, a prescindere dalle loro attitudini vacanziere, soprattutto vista la sua estensione e data l’unicità del luogo.

Caro vita e stipendi in Islanda: ecco cosa c’è da sapere

Come detto, l’Islanda presenta un certo equilibrio dal punto di vista economico, nonostante i prezzi possano apparire particolarmente alti agli occhi di un turista. Certamente, l’Islanda continua ad essere menzionata all’interno delle classifiche dedicate ai paesi più costosi in cui vivere e, nonostante il mercato del lavoro presenti dimensioni ridotte, questo rispecchia pedissequamente le esigenze e le caratteristiche demografiche dello stato.

Stando ad alcuni dati provenienti dai principali istituti di ricerca del settore, una famiglia di quattro persone, in Islanda, spenderebbe mensilmente l’equivalente di circa 4000 euro. Si tratta di una cifra decisamente considerevole che, con alcuni calcoli matematici di base, andrebbe a ricondurre a 1000 euro mensili in media, la cifra che una sola persona impiegherebbe per poter vivere in Islanda. Dati da considerare se si pensa di traslocare in questo meraviglioso paese scandinavo, seppur non lontani dalle medie delle principali città italiane.