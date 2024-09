Ufficiale il passaggio di mano di Huvepharma Garessio. Farà parte del gruppo Olon

Le voci si inseguivano da tempo ( leggi qui ). Ora è arrivata l'ufficialità sul ventilato passaggio di mano dello stabilimento ex Sanofi di Garessio. A rilevarlo Olon, gruppo italiano chimico-farmaceutico leader nella produzione e sviluppo di principi attivi (Api) e parte della holding P&R, che annuncia di voler "proseguire il proprio percorso di crescita" mediante l'acquisizione di Huvepharma Italia Srl e il suo sito di produzione garessino "con un rilevante incremento della sua capacità di produzione totale".

"Il piano di acquisizione – si legge in una nota diffusa da Olon – prevede una piena integrazione operativa di HuvePharma Italia Srl e un piano di rilancio del potenziale produttivo dello stabilimento di Garessio e portarlo, attraverso lo sviluppo di nuove opportunità di business, a una piena capacità produttiva. Con quest’ultima acquisizione il Gruppo arriva a contare ben nove stabilimenti di produzione solo sul territorio italiano e una capacità di reazione totale di 3.250 metri cubi. Per presenza, ampiezza del manufacturing network e volume installato, si delinea come uno dei più importanti player industriali del panorama nazionale ed Europeo per dimensioni e potenziale produttivo".

Huvepharma Italia, e il suo plant di Garessio opera nell’ambito dello sviluppo, industrializzazione, produzione via sintesi chimica e commercializzazione di principi attivi ad uso farmaceutico, e intermedi avanzati, sia ad uso umano che ad uso animale.

L’azienda, e il suo sito, rappresentano un player consolidato del mercato chimico farmaceutico con un’ampia esperienza di sviluppo e produzione di Api oltre che un tracking di introduzione e adozione di nuove tecnologie. Tra gli altri, il plant di Garessio ha negli anni sviluppato la produzione di un importante prodotto per il trattamento della malaria attraverso un’avanzata tecnologia di foto-ossidazione e la produzione di nanoparticelle, oltre a contare più del 50% di linee automatizzate.

Il sito è stato proprietà di Sanofi e dal 2016 di Huvepharma Italia Srl, parte del Gruppo Huvepharma EOOD.

“Abbiamo riconosciuto in Huvepharma Italia tutte le caratteristiche giuste - ha commentato Paolo Tubertini, ceo di Olon Group –. L’acquisizione va a supportare la realizzazione della strategia di medio lungo termine di gruppo e il raggiungimento dei nostri obiettivi di business. Faremo leva sull’integrazione con l’attuale network di produzione di Olon, che prevede già 15 siti nel mondo e 7 centri di ricerca integrati e interconnessi tra loro, sul nostro consolidato portfolio clienti, che comprende tutte le principali aziende farmaceutiche del mercato, e su una solida reputazione come partner e API supplier. L’obiettivo dell’operazione è incrementare in modo significativo la nostra capacità complessiva di produzione di Api liberando il potenziale del sito di Garessio”.

L’operazione avviene attraverso l’acquisto della società, con un passaggio di proprietà totale a Olon e una completa integrazione all’interno del Gruppo. Gli asset dell’azienda, la facility e l’organico verranno inclusi e integrati, in continuità con le politiche seguite da sempre dal Gruppo Olon.

IL GRUPPO OLON

Olon Group è leader mondiale nello sviluppo e nella produzione di principi attivi farmaceutici (API) per i mercati CDMO e generici, integrando sintesi chimica e processi biologici, adottando sempre i più elevati standard internazionali di sicurezza, qualità e ambiente. Con uno dei più lunghi track record del settore API, una profonda competenza nello sviluppo e un'ampia gamma di tecnologie avanzate, siamo il partner che consente alle molecole dei nostri clienti di entrare con successo nel mercato. Olon ha una rete globale di 15 siti e 7 centri di ricerca e sviluppo in tutto il mondo, con sede centrale a Rodano (Milano, Italia). Grazie ai nostri 2.300 dipendenti, tra cui 300 esperti di ricerca e sviluppo altamente qualificati ed esperti, rappresentiamo un partner altamente innovativo e affidabile. In Olon, la competenza e la flessibilità competente in tutta l'organizzazione aiutano a creare risultati di successo per i nostri clienti nella sintesi chimica personalizzata e nella fermentazione microbica, mantenendo sempre i massimi livelli di sicurezza, qualità e conformità ambientale.