A Roccaforte Mondovì lo spettacolo "Luci alla Ribalta Project"

Sabato 21 settembre, alle ore 21.00, presso piazza ANA, si terrà lo spettacolo ad ingresso libero Luci alla Ribalta Project, un omaggio alle indimenticabili canzoni di Lucio Battisti e Lucio Dalla. Questo evento sarà un’occasione unica per rivivere le emozioni dei brani che hanno segnato la storia della musica italiana, grazie all'abilità musicale della band "Luci alla Ribalta Project".

Questa iniziativa rappresenta una nuova e importante attività per il Gruppo Intercomunale AIDO di Mondovì e Valli Monregalesi, realizzata con il sostegno del Comune di Roccaforte Mondovì, del Centro Servizi del Volontariato di Cuneo Società Solidale ETS e la collaborazione operativa di AIDO Sezione Provinciale di Cuneo.

"Siamo davvero contenti di aver raccolto lo stimolo della realtà di coordinamento associativo provinciale e di scendere in piazza con due mostri sacri della musica leggera italiana. Grazie alle note di questi due cantautori e alla performance di una band 'd'autore', potremo stimolare una riflessione su un gesto di grande generosità, d'amore verso i tanti pazienti in lista d'attesa per un trapianto" ha dichiarato la Presidente di AIDO monregalese, Rosella Colombo. Il Presidente Provinciale AIDO di Cuneo, Enrico Giraudo, ha aggiunto: "Diverse saranno le tappe di questo spettacolo, che grazie all'impegno dei Gruppi Intercomunali AIDO sarà riproposto in varie località della Granda, con la speranza di raccogliere numerosi consensi per un sì alla vita".

Recentemente, è stato reso noto che l'Italia è il secondo paese europeo per numero di donazioni di organi, un risultato che riflette anche il grande impegno quotidiano di AIDO. Tuttavia, sono ancora più di 8.000 i pazienti in lista d'attesa. Il Vice Presidente Vicario di AIDO, Gianfranco Vergnano, ha concluso: "Con questa nuova iniziativa, che avrà il go-live a Roccaforte Mondovì, speriamo di contribuire all'incremento del numero di donatori, che nella provincia di Cuneo ha già superato i 20.000 candidati".

Durante la serata, saranno raccolte offerte volontarie che verranno devolute a sostegno dei progetti di AIDO e AVIS, contribuendo così a promuovere la donazione di organi e sangue. Sarà inoltre disponibile un servizio bar e ristoro per accompagnare lo spettacolo.