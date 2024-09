Divertimento e fantasia con la Festa dei Ludobus a Bra

Divertimento per grandi e piccini domenica 8 settembre con la Festa dei Ludobus, in piazza Giolitti a Bra. Dalle 10 e fino alle 18 in piazza saranno presenti sei equipaggi provenienti da tutta Italia, pronti a far giocare – tra fantasia, materiali ludici, programmi di gioco e attività creative – le famiglie che parteciperanno all’evento, a ingresso gratuito.

La Festa dei Ludobus è organizzata dal Comune di Bra, in collaborazione con la Fondazione Crc. Maggiori informazioni chiamando l’Ufficio Manifestazioni e Cultura del Comune allo 0172.430185 o scrivendo a turismo@comune.bra.cn.it.