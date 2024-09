A Borgo si presenta "Il sentiero della speranza - Storia e attualità della frontiera tra Italia e Francia"

Venerdì 13 settembre, ore 18, presso MEMO4345, l'allestimento multimediale storico-didattico dedicato alla Shoah di Borgo San Dalmazzo, Enzo Barnabà presenterà il suo ultimo libro, "Il sentiero della speranza - Storia e attualità della frontiera tra Italia e Francia", Infinito Edizioni (2024).

Il testo analizza episodi significativi di un tratto di confine, quello tra Ventimiglia e Mentone, dove si intersecano storie di passaggi avventurosi: dai socialisti e dagli anarchici di fine Ottocento all’adolescente Curzio Malaparte che vuole recarsi in Francia per combattere contro i tedeschi, dagli ebrei in fuga dalle persecuzioni hitleriane a Primo Levi che desidera incontrare il suo compagno di prigionia ad Auschwitz, fino ai terroristi rossi e neri negli anni di piombo. Oggi quel tratto di confine è un altro scoglio di chi proviene da Lampedusa o dalla rotta balcanica.

"Il libro illustra storie e drammi, ma anche grandi sogni e altrettanto grandi truffe, di un confine divenuto luogo di libertà e di dolore, di traffici e di resistenze, soprattutto dal primo Novecento ai giorni nostri, terra di antifascisti e di ebrei in fuga dal nazifascismo, terra di migranti", scrive nella prefazione il poeta e scrittore Gianluca Paciucci. Un libro che avvicina gli “indesiderati” di ieri e di oggi, come pure quei “disobbedienti” che hanno avuto e continuano ad avere il coraggio di mostrare il volto umano della solidarietà.

Prolifico scrittore di saggi storici e romanzi, Barnabà è nato a Valguarnera nel 1944, ha studiato lingua e letteratura francese a Napoli e a Montpellier, e storia a Venezia e Genova. Ha insegnato lingua e letteratura francese in vari licei del Veneto e della Liguria. Per conto del Ministero degli Esteri, ha svolto la funzione di lettore di lingua e letteratura italiana presso le Università di Aix-en-Provence e di insegnante-addetto culturale ad Abidjan, Scutari e Niksic.

La partecipazione all’incontro presso gli spazi di MEMO4345 è a ingresso libero fino a esaurimento posti. L'incontro si svolge nell'ambito di Attraverso la Memoria, commemorazione transfrontaliera per ricordare la storia europea della persecuzione antiebraica della prima metà del Novecento.

Per informazioni: info@memo4345.it – tel. 0171 266 080.