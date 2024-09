A Saluzzo una targa ricorderà la casa natale della soprano Magda Olivero

L’8 settembre 2014, all’età di 104 anni, muore nella sua abitazione di Milano la celebre soprano Magda (Maria Maddalena) Olivero.

Era nata il 25 marzo del 1910 a Saluzzo.

Nel decimo anniversario del decesso, mercoledì 11 settembre alle 11, l’Amministrazione civica ha organizzato un momento di ricordo e celebrazione in cui sarà scoperta e inaugurata una targa dallo stabile dove la cantante venne alla luce.

L’appuntamento è in corso IV novembre 9.

Questa iniziativa si raccorda con eventi organizzati in collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo e numerose realtà associative saluzzesi dal 21 al 23 settembre, una tre-giorni per ricordare la celebre soprano saluzzese

In particolare, l’Amministrazione civica ringrazia l’associazione “Amici della musica e di Magda Olivero” da anni attiva in città con iniziativa in memoria della cantante, in particolare con l’ex funzionaria del settore cultura del Comune Anna Maria Faloppa che ha proposto nei mesi scorsi al Comune la posa della targa ricordo nel luogo esatto della nascita.