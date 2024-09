Inaugurato ieri ad Alba Slow Bag il luogo del “riciclo creativo”

Inaugurato ieri, mercoledì 4 settembre, in via Zara 10 ad Alba, il laboratorio “Slow Bag” progetto proposto dalla Condotta Slow Food Alba, Langhe e Roero con il contributo della Fondazione CRC, nell’ambito del bando Percorsi di Sostenibilità, in collaborazione con il Mercato della Terra di Alba, Langhe e Roero, Associazione Turismo in Langa, Associazione San Giovanni e Alice Cooperativa Sociale.



Presenti al taglio del nastro il sindaco di Alba Alberto Gatto, la vicesindaca Caterina Pasini, il consigliere comunale ed esperto di temi ambientali Roberto Cavallo, il consigliere generale della Fondazione CRC Fabrizio Rapalino e il presidente Slow Food Alba Langhe e Roero Aps Anselme Bakudila, che ha puntualizzato: “Slow Bag vuole essere un progetto a carattere sociale e vuole formare persone ad acquisire un nuovo mestiere, che rispetta l’ambiente per via del riuso di materiali destinati a diventare rifiuti, e il territorio, in quanto implica in partenariato molteplici strutture della società civile locale”.





Molto pubblico ha gremito i locali di Slow Bag e ammirato gli ampi locali, dove sono posizionate vecchie macchine da cucire, ancora perfettamente efficienti e nuovissime apparecchiature per ricami e lavorazioni su ogni tipo di tessuto, in un mix inconsueto di modernità e antico.



Rosalba Rivetti è l’anima di questa avventura, capace di ridare vita a teloni o banner pubblicitari per farne zainetti, borsette, cestini o semplici portachiavi. Molto emozionata ha commentato: “Slow Bag è un’idea volta alla condivisione, alla creatività e alla sensibilizzazione alle pratiche sostenibili che vogliono il coinvolgimento diretto della comunità. Un'opportunità unica per dimostrare come il riciclo possa diventare una risorsa preziosa e un motore di creatività e innovazione. Partiranno a breve dei corsi in cui saranno le persone stesse a imparare ciò che più interessa loro, sia imparando a utilizzare le vecchie macchine da cucire, sia avvalendosi di quelle moderne. Abbiamo già aperto le iscrizioni”.





Il sindaco di Alba Alberto Gatto ha manifestato il suo apprezzamento per l’iniziativa: “Come amministrazione abbiamo voluto mettere al centro le politiche ambientali, e proprio in questi giorni stiamo scrivendo la programmazione dei prossimi 5 anni. Tutti i temi legati alla raccolta differenziata e al riuso saranno un caposaldo del nostro lavoro, perché crediamo molto in queste tematiche e sono certo che insieme a realtà come questa, coinvolgendo anche altri cittadini, si inizierà a pensare e a ragionare in un modo diverso su questi temi. Ringrazio la Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo che è sempre attenta a queste realtà che permettono di aprire nuove opportunità di lavoro”.