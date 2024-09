MALTEMPO / Condizioni in miglioramento su buona parte della Granda. Due i centri ancora in arancione

Sono in via di netto miglioramento le condizioni del tempo in provincia di Cuneo, come confermano anche le previsioni di Arpa Piemonte.

Nel suo ultimo aggiornamento delle ore 13.31 l’Agenzia Regionale dell’Ambiente per il Piemonte ha infatti derubricato da giallo a verde il livello di pericolo indotto da pioggia e temporali per buona parte del territorio della Granda (vedi l'immagine sopra), con l’esclusione di una fascia di territorio comunque rilevante che rimane ancora in giallo per la giornata di oggi (per domani, venerdì, si tornerà al livello di allerta verde) e due comuni – Bagnolo Piemonte e Barge – che, al confine con la provincia di Torino, la più pesantemente interessata dall’ondata di maltempo, rimangono in arancione.

"Ancora per il pomeriggio odierno – si legge nell’aggiornamento di Arpa – sono attese condizioni di maltempo diffuso al nord del Po e più sparso altrove, con picchi di precipitazioni più intensi e persistenti in particolare su Biellese, Vercellese, Verbano e Novarese. Domani (venerdì, ndr) precipitazioni residue su tali aree e fenomeni sparsi altrove. Sabato condizioni stabili al mattino e nuovo peggioramento dalla sera".