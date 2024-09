Nuovi asfalti sulla provinciale 21 a Cuneo alle rotatorie di madonna delle Grazie e Spinetta

Dopo il sopralluogo effettuato dai tecnici della Provincia da venerdì 6 settembre /ore 7,30) parte nel comune di Cuneo l’intervento di bitumatura delle rotatorie sulla strada provinciale 21 sia in corrispondenza di via Cappa (Madonna delle Grazie), sia in località Spinetta.

Il transito sarà a senso unico alternato regolato da semaforo e sarà possibile qualche breve periodo di chiusura totale (dell’ordine di 15 minuti circa) gestiti da movieri mediante segnalazioni sul posto per provvedere alle necessarie lavorazioni in sicurezza sia per le maestranze che per gli utenti stradali.

La ditta incaricata è la Preve Costruzioni di Roccavione.