A Cuneo l'evento artistico "Strip - il muro di Kafka" con Domenico Olivero

Presso il Giardino Dino Fresia, il Comitato del Centro Storico di Cuneo è lieto di presentare un intervento creativo, temporaneo, nella giornata di domenica 8 settembre, quando si svolgerà un happening artistico.



Nello spazio centrale dello storico giardino verrà ideata una scultura temporanea ambientale ispirata alle opere di Franz Kafka, di cui quest’anno corre il centenario della sua morte.



L’intervento sarà realizzato dall’artista Domenico Olivero, che da diversi anni realizza opere dinamiche e site-specific, mettendo in dialogo la dimensione umana con l’ambiente naturale.



L’azione artistica prenderà avvio alle ore 18 e si svolgerà fino al tramonto del sole.



Per ricordare il complesso lavoro dell’autore praghese sarà realizzata una scultura specchiante, col fine di attivare una riflessione fra le sensazioni umani e la realtà del luogo. Prendendo spunto dalle narrazioni kafkiane del limite e della relazione, soprattutto sul rapporto fra bisogni umani e l’ambiente circostante. Spunti che vogliono portare in evidenza i tempi così complessi del nostro quotidiano, con le tante crisi climatiche e sociali.



Durante l’happening sarà possibile dialogare e collaborare con l’artista alla realizzazione dell’opera.



Partecipazione gratuita e libera a tutti, in caso di maltempo l’evento sarà annullato.