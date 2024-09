Piobesi d’Alba, nella notte auto si ribalta in via Castellero

Incidente d’auto nella notte appena trascorsa, a Piobesi d’Alba.



Coinvolta un’unica autovettura che – per cause e con dinamica ancora da determinare – è finita fuori strada nei pressi della distilleria Sibona di via Castellero. Feriti gli occupanti del mezzo, anche se non ci sono indicazioni sulla gravità effettiva delle loro condizioni.



Sul posto la squadra di Alba dei vigili del fuoco provinciali e l’emergenza sanitaria.