Cos’è UXLINK, la nuova piattaforma social Web3

In un mercato delle criptovalute segnato da turbolenze, UXLINK si distingue come uno degli asset più resilienti, con una crescita del 41,31% negli ultimi sette giorni che l’ha portata a un valore di 0,20 dollari.

Lanciata a luglio 2024, questa piattaforma social Web3 è rapidamente emersa come un punto di riferimento per gli utenti che desiderano connettersi e interagire in modo sicuro e gratificante.

Caratteristiche Principali di UXLINK

UXLINK è una piattaforma che combina le migliori caratteristiche dei social media tradizionali (Web2) con le potenzialità del Web3.

Fondata con l'obiettivo di creare un'infrastruttura sociale decentralizzata e un exchange (DEX), UXLINK punta a costruire una community vivace, inclusiva e basata sulla fiducia.

UXLINK si propone di diventare la più grande piattaforma social nel Web3, mettendo al centro le relazioni bidirezionali e autentiche. A differenza delle piattaforme tradizionali, che si basano su rapporti unilaterali come il "Segui", UXLINK facilita connessioni reali e interazioni in tempo reale, creando un nuovo standard per le relazioni online.

Inoltre, UXLINK colma il divario tra Web2 e Web3, permettendo a utenti e sviluppatori di scoprire, distribuire e scambiare criptovalute. Questo approccio semplifica l'interazione con il settore degli asset digitali, migliorando al contempo la user experience grazie all'integrazione di elementi sociali.

L'obiettivo di UXLINK è quello di creare una community socio-economica, con interazioni gratificanti. La piattaforma è impegnata a promuovere la crescita della community attraverso un modello che favorisce connessioni genuine e interazioni sicure.

Innovazioni e modello economico

UXLINK integra una gamma di applicazioni decentralizzate (Dapp) user-friendly direttamente nelle piattaforme social esistenti, come Telegram, facilitando così l'accesso al Web3.

Questo approccio non solo rafforza l'infrastruttura sociale della piattaforma, ma rappresenta un passo avanti significativo nelle interazioni sociali e virtuali.

Per garantire che la piattaforma rimanga accessibile, UXLINK adotta un modello economico che include punti on-chain e token. Questa strategia innovativa ottimizza l'esperienza utente e massimizza l'impatto della piattaforma, rendendo UXLINK una forza trainante nell'adozione di massa delle tecnologie Web3.

Oltre a UXLINK, i trader si stanno interessando anche alla presale di Crypto All-Stars, una piattaforma che intende riunire tutti i titolari di meme coin in un unico ecosistema.

Crypto All-Stars

Crypto All-Stars è una meme coin lanciata in presale ad agosto, con l’intenzione di creare un ecosistema chiamato Meme Vault per lo staking delle meme coin. Durante la presale ancora in corso, il progetto ha raccolto più di 970.000 dollari, con il token nativo STARS venduto a 0,0014248 dollari.

Il valore del token aumenterà progressivamente durante le fasi della presale, fino al listing sugli exchange centralizzati (CEX) e decentralizzati (DEX).

L’ecosistema MemeVault è un protocollo multi-staking e multi-token che consente lo stkaing di più meme coin contemporaneamente. Pertanto, gli utenti potranno usare il MemeVault per fare staking dei loro DOGE, PEPE, FLOKI, BONK, BRETT, SHIB e altre meme coin, ottenendo ricompense in token STARS.

Inoltre, gli utenti potranno fare staking dello stesso token STARS su Ethereum sin dalla presale, acquistandolo con ETH, USDT o carta di credito. Il team darà anche la possibilità di guadagnare STARS semplicemente mantenendo i token nel proprio wallet.

SolidProof si è occupata di effettuare l’audit dello Smart Contract del token STARS, com’è possibile verificare sul sito ufficiale del progetto.

Secondo la roadmap, dopo la presale il progetto lancerà il MemeVault, con l’obbiettivo di creare una vera e propria community basata sullo staking delle meme coin. Tramite il Meme Vault, il team vuole far diventare il token STARS una delle prime 10 meme coin sul mercato.

