Bra, un successo la Sgambata 2024 targata Avis

La Sgambata 2024, che si è svolta a Bra domenica 1° settembre, è stata un successo. A dirlo non siamo solo noi, ma anche le foto di Maurizio Mangino, che testimoniano la massiccia partecipazione all’evento realizzato dal gruppo Avis sezione di Bra, in collaborazione con il gruppo giovani, l’Avis Atletica Bra, la Fidal Cuneo, l’associazione AbBRAacciAMO, il CSV, la città di Bra e la partecipazione di altre realtà associative di volontariato cittadino.



Amicizia e divertimento hanno caratterizzato la corsa non competitiva e camminata partita dalla sede Avis di via Vittorio Emanuele I e arrivata fino al parco della Zizzola, dopo un percorso per le vie di Bra e del Roero.



Grandi e piccini, giovani e meno giovani, famiglie e amici a quattro zampe: c’erano davvero tutti a indossare la maglietta dell’evento ludico sportivo che si è concluso con un goloso spuntino, la premiazione e, per chi ha voluto, la visita al museo della Zizzola. Missione riuscita, grazie all’organizzazione impeccabile che ha previsto il servizio medico con tanto di ambulanza in una giornata di diffusione della cultura della donazione di sangue, che per l’Avis rappresenta salute, solidarietà e fonte di aggregazione.



In questo senso, la Sgambata 2024 è stata l’occasione per ricordare Marco Cananzi, indimenticato sportivo e donatore braidese. Alla presenza dei suoi genitori, del sindaco Gianni Fogliato e del presidente avisino Armando Verrua è stato inaugurato un defibrillatore che la famiglia del giovane osteopata scomparso nel dicembre 2023 ha voluto donare all’Avis Bra. Alla fine il classico arrivederci al prossimo anno.