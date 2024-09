Il jazz “per le masse” e quello “per l’élite” al Conservatorio “G.F.Ghedini” di Cuneo, l’11 e 12 settembre, ore 20,30

«Jazz Disco Ring», il format divulgativo ideato da Luigi Martinale e Claudio Sessa, colleghi insegnanti nel Dipartimento di Jazz del Conservatorio di Cuneo, mette questa volta a confronto due diverse prospettive da cui osservare questa musica: quella del musicista, incarnata da Martinale (importante pianista e compositore), e quella dello storico (Sessa, da lunga data giornalista specializzato).

In queste due serate raccontano, magari scontrandosi e senza negarsi la possibilità di accapigliarsi amichevolmente, due sfaccettature diverse ma complementari della musica che amano: il jazz «per le masse» e quello «per l’élite». Questa musica infatti viene giudicata in modi differenti, a volte considerata troppo sofisticata, altre volte invece criticata come volgare e deteriore. Martinale e Sessa mostreranno come queste due anime convivano in una musica sempre stimolante nella sua complessità: sceglieranno infatti per le due serate gli stessi nomi, grandi protagonisti del jazz che a volte sono stati musicisti estremamente popolari, altre volte invece hanno dato vita a opere elaborate, che rivelano interamente se stesse grazie ad analisi accurate.

Claudio Sessa (Milano 1955) si occupa di jazz dagli anni Settanta. Scrive sul Corriere della Sera, realizza programmi radiofonici per la Rai e la Radio della Svizzera Italiana, insegna Storia del jazz nei conservatori di Cuneo e di La Spezia. Ha scritto quattro libri sul jazz e collaborato a diversi altri.

Luigi Martinale, musicista, compositore e insegnante. Dopo una regolare formazione accademica sceglie il jazz come veicolo di creatività ed espressione personale. Nel tempo collabora con prestigiosi musicisti della scena nazionale ed internazionale. Ha al suo attivo dodici CD come leader. Negli ultimi anni affianca la sua attività pianistica con la realizzazione di conferenze divulgative sulla storia del jazz. E’ titolare della cattedra di Pianoforte Jazz presso il Conservatorio “G.F. Ghedini” di Cuneo.