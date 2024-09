Ciclismo: tutto pronto a Racconigi per la "Giornata Rosa", appuntamento a domenica 8 settembre

Grande attesa a Racconigi per la “Giornata Rosa” in programma nella mattinata di domenica 8 settembre sulle strade della città in provincia di Cuneo.

La competizione, riservata alla categoria donne open, è valida per l’assegnazione dell’undicesima edizione del “Trofeo Latterie Inalpi - Annibale Viterie”, del “Memorial Pinuccio e Andrea Chiavassa” e del “Memorial Franco Traversa”.

La manifestazione, curata dalla regia organizzativa del Racconigi Cycling Team del presidente Silvio Traversa, gode del sostegno del Consiglio Regionale del Piemonte e del patrocinio della Città di Racconigi.

Le atlete in gara, appartenenti alle categorie elite e junior, si sfideranno sulla distanza di 106,8 chilometri spalmati sulle strade di due distinti circuiti cittadini quasi completamente pianeggianti.

Il primo a più ampio raggio, da ripetere per 8 volte, è disegnato tra le località di Racconigi (Piazza Carlo Alberto, via Regina Margherita, Tangenziale Ovest - bivio Pedaggera), Cavallerleone (via Carlo Alberto, via Ruffia, via Cascinette, via Murello, via Rubattera, via Macramorta), Pedaggera e Racconigi (corso Principe di Piemonte), mentre il secondo, più breve, è disegnato nel cuore di Racconigi (via Regia Margherita, Tangenziale Ovest e corso Principe di Piemonte). Il ritrovo (ore 7:30), le operazioni preliminari e la riunione tecnica (ore 8:30) sono fissati presso l’ufficio di ‘Vendocasa’, in via Regina Margherita 2, la partenza (ore 9:30) è collocata nella vicina Piazza Carlo Alberto, mentre il traguardo finale è posto sul tradizionale vialone di Corso Principe di Piemonte. La competizione si ravviverà anche ai traguardi volanti, collocati sotto lo striscione d’arrivo al secondo, al quarto, al sesto, all’ottavo ed al decimo passaggio. La somma dei punteggi conquistati andranno a comporre la graduatoria generale finale, che premierà le prime tre atlete classificate. In palio anche la maglia verde firmata CRF (Cassa di Risparmio di Fossano spa). ALBO D’ORO “GIORNATA ROSA - TROFEO LATTERIE INALPI - TROFEO ANNIBALE VITERIE” A RACCONIGI (CN) - 2015: Elena Bissolati (Italia) - 2016: Marta Cavalli (Italia) - 2017: Martina Fidanza (Italia) - 2018: Gloria Scarsi (Italia) - 2019: Elisabetta Zanotto (Italia) - 2020: Silvia Pollicini (Italia) - 2021: Matilde Vitillo (Italia) - 2022: Cristina Tonetti (Italia) - 2023: Irma Siri (Italia)