Granda Canoa Club: Oliver Fina, Dennis Fina e Mattia Ferrero Campioni d'Italia Under 23 C1 squadre

Il Granda Canoa Club ha brillato ai Campionati Italiani Senior e Under 23 sulle acque del fiume Brenta.

I protagonisti assoluti sono stati i giovanissimi Oliver e Dennis Fina, insieme al compagno di squadra Mattia Ferrero, tutti classe 2009, che hanno dimostrato di avere grinta e talento da vendere.

Il trio si è aggiudicato il titolo di Campioni d'Italia nella categoria Under 23 C1 a squadre, un risultato che evidenzia la crescita esponenziale di questi ragazzi nel panorama nazionale.

Ma non si sono fermati qui: i fratelli Fina hanno conquistato anche il titolo di Vice Campioni d'Italia Senior nella categoria C2, confermando la loro straordinaria versatilità e tenacia.

Il medagliere del Granda Canoa Club è stato arricchito da altre ottime prestazioni nel corso delle competizioni nazionali di slalom e slalom speed.

Dennis Fina e Mattia Ferrero hanno ottenuto rispettivamente il secondo e terzo posto nella categoria C1 Ragazzi sia nella gara nazionale di slalom che in quella di slalom speed.

Tra gli altri risultati di rilievo del weekend: Leonardo Benetti ha conquistato il terzo posto nella gara nazionale di K1 Cadetti B.

Elena Benetti si è distinta con un secondo posto nella categoria K1 Cadette A e un terzo nella gara di slalom speed.

Alice Iglina ha chiuso al secondo posto nella categoria K1 Ragazze.

Simone Ferrero ha ottenuto il terzo posto nella gara di slalom speed, categoria K1 Cadetti B.

Questi straordinari successi non sono casuali, ma il frutto di allenamenti quotidiani presso la sede nautica del Granda Canoa Club al Lago Tetto Lupo e sul campo slalom adiacente a Madonna delle Grazie. Gli atleti, inoltre, hanno effettuato intense sessioni di allenamento all'estero. A luglio, si sono spostati in Repubblica Ceca per tre settimane, mentre ad agosto hanno affinato la loro preparazione sulle acque del fiume Durance, in Francia.

Questi risultati testimoniano anche l’ottimo lavoro svolto dagli allenatori Nina Roggiery e Fulvio Fina.

Lo sguardo ora è rivolto al prossimo appuntamento del 21-22 settembre a Verona, dove si terranno i Campionati Italiani del settore giovanile, categorie Ragazzi e Junior. C'è grande attesa per vedere se questi giovani talenti sapranno ripetersi e portare a casa ulteriori successi.