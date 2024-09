Bra, “Burraco Apericena in compagnia” con scopi di solidarietà

Bra capitale del Roero, della salsiccia, del formaggio… e della solidarietà. Sabato 14 settembre, presso l’Ala di corso Garibaldi è in programma “Burraco Apericena in compagnia”. L’evento, a scopo benefico, è promosso dalla delegazione di Bra della Fondazione per la Ricerca sul Cancro, in collaborazione con l’associazione abBRAcciAMO e la Confraternita dei Battuti Bianchi.



Il torneo di burraco avrà inizio alle ore 16 su quattro turni (iscrizioni a coppie entro il 12 settembre). Apericena dalle ore 20 per una piacevole serata anche dal punto di vista della convivialità.



La quota è di 30 euro con il ricavato che sarà devoluto a favore dell’ospedale di Candiolo. Iscrizioni ai seguenti numeri di telefono: 335/7821400 (Marina Borri) oppure 328/7817870 (Davide Milanesio). Facciamo vincere la solidarietà!