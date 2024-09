Volley: segnali positivi nell'allenamento congiunto tra la Bam Mondovì e la Libellula Volley (VIDEO)

La Bam Mondovì (A2) e la Libellula Volley Bra (B1) ieri pomeriggio hanno dato vita a un interessante e proficuo allenamento congiunto. Al PalaManera le due formazioni hanno disputato quattro set, più un tie-break, per un risultato finale di 4-1 (25-15; 26-28; 25-15; 26-24; 15-8) a favore delle pumine di Basso, anche se il punteggio in questi test assume un significato davvero poco rilevante. L'allenamento, tuttavia, ha evidenziato aspetti positivi e altri da migliorare per entrambe le formazioni.

Le pumine hanno mostrato buone potenzialità, anche se il gran lavoro svolto nella prima parte della preparazione, insieme a qualche acciacco fisico degli ultimi giorni hanno finito per frenare il rendimento di qualche giocatrice. Applausi per la schiacciatrice Teresa Maria Bosso, che anche ieri ha confermato di disporre di un servizio in grado di "fare male" alle difese avversarie. I margini di miglioramento, tuttavia, sono ampi, ma dopo il primo allenamento congiunto il bicchiere appare comunque mezzo pieno.

Tante note positive per la Libellula di coach Mauro Barisciani. La sua squadra, nonostante abbia iniziato la preparazione da sole due settimane, ha lasciato intravedere una solidità in tutti i reparti e un atteggiamento che lascia ben sperare per il proseguo di stagione. Nel video che segue il commento del tecnico della Bam Mondovì Claudio Basso, che proprio oggi festeggia il suo compleanno:

Ai nostri microfoni anche il tecnico della Libellula Mauro Barisciani, che al PalaManera è sempre di casa. L'ex "comandante" del Vbc ha commentato la situazione in casa Libellula e ricordato il forte legame con Mondovì e i monregalesi: