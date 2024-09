Cuneo, anomalie di svolgimento nelle assemblee agostane della onlus “La Via”? Lauria chiede spiegazioni

Cooperativa “La Via”, cosa sta succedendo? La onlus cuneese è oggetto principale di un’interpellanza prodotta dal consigliere comunale Beppe Lauria, che verrà discussa nel Consiglio di settembre.



Il documento riporta come nel mese di agosto – rispettivamente nei giorni dell’1 e del 14 – la cooperativa abbia vissuto due diversi momenti di assemblea dei soci, aventi come scopo l’aumento dei canoni di locazione godimento e nuove locazioni. “Entrambe – sottolinea Lauria – potrebbero essere viziate da anomalie di svolgimento, per quanto risulterebbe”.



“Nella riunione di inizio agosto a fronte di una netta maggioranza dei ‘no’ è stata invece riportata sul verbale la risultanza di nove voti favorevoli e due non espressi – ha commentato il consigliere -. In quella di fine mese, invece, alla votazione avrebbe partecipato un nuovo socio che ancora non aveva maturato il proprio diritto di voto”.



Lauria interroga quindi la sindaca per conoscere se i fatti esposti siano a conoscenza dell’assessore competente e se la convocazione delle due assemblee così ravvicinate corrisponda a verità, così come quale sia la reale situazione economico-sociale della cooperativa e quali le azioni che l’amministrazione intenda perseguire per risolvere le eventuali difficoltà. Inoltre, sussistendo un prestito regionale “a rimborso fisso” in favore della cooperativa, ci sarebbero gli estremi per rivedere con l’ente Regione il debito o ripensarne la distribuzione?