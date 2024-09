Cuneo, dal 17 settembre al via la tredicesima edizione della “Palestra di vita territoriale”

Il Comune di Cuneo intende riproporre agli over 70 della città la tredicesima edizione della “Palestra di vita territoriale”, gestita dal Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese - in collaborazione con la “Bottega del Possibile”. L’attività è finalizzata a promuovere il benessere psicologico e fisico della persona e a migliorare la qualità di vita, trasmettendo una cultura positiva dell’invecchiamento. Inoltre, mira a fornire un sostegno psicologico alla persona valorizzando le risorse dei singoli, del gruppo e della comunità.

Nella “Palestra di vita” oltre a socializzare, si offrono informazioni sulla salute, si fa allenamento mentale, si esprime la propria creatività e si migliora lo stile di vita. La partecipazione al gruppo instaura un circolo virtuoso di auto-mutuo aiuto che permette alle persone coinvolte di poter cercare insieme una via alternativa di fronte a determinate difficoltà del ciclo di vita. Gli incontri si svolgeranno il martedì dalle ore 15 alle ore 16.30 nel salone comunale del Centro Meet di via Leutrum 7, a partire dal 17 settembre 2024 fino a giugno 2025.

A guidare il gruppo saranno Alessia Morelli e Jolanda Pannullo, psicologhe e psicoterapeute conduttrici del metodo “Palestra di Vita”. La quota di partecipazione è di 50 euro, con possibilità di riduzione in base all’Isee. Per ulteriori informazioni ed iscrizioni, è possibile rivolgersi al Servizio Socio Educativo (via Roma 2 - tel. 0171/444.450).