“Sandokan o la fine dell'avventura” in scena a Chiusa di Pesio

Sabato 14 settembre, alle 16, nel cuore della Borgata Fiolera, a Chiusa di Pesio, andrà in scena lo spettacolo teatrale “Sandokan o la fine dell'avventura”.

L’iniziativa fa parte del cartellone Ecomusei Palcoscenico naturale realizzato in collaborazione con Fondazione Piemonte dal Vivo, Regione Piemonte, Abbonamento Musei, la Rete Ecomusei Piemonte e l’Ecomuseo dei Certosini in Valle Pesio, con l’obiettivo di promuovere gli ecomusei quali strumenti di utilità sociale, orientati a uno sviluppo sostenibile.

Il luogo in cui si svolge l’azione è una cucina: attorno ad un tavolo si raccolgono i quattro personaggi che, indossato il grembiule, iniziano a vivere le intricate gesta del pirata malese. Perno dell’azione è l’ortaggio, in tutte le sue declinazioni: carote-soldatini, sedani-foresta, pomodori rosso sangue, patate-bombe, prezzemolo ornamentale. E poi cucchiai di legno come spade, grattugie come cannoni, una bacinella piena d’acqua per il mare del Borneo, scottex per cannocchiali, e ancora sacchetti di carta, coltellini, tritatutto…Il racconto si affaccia alla mente degli spettatori, per poi esplodere con una frenesia folle che contagia. La cucina è casa di Sandokan, nave dei pirati, villa di Lord Guillonk, foresta malese, spiaggia di Mompracem. Fedele all’ideale di un ironico esotismo quotidiano lo spettacolo è un elogio all’immaginazione, che rischia di naufragare nel blob superficiale dei nostri tempi e al tempo stesso una satira di costume. Piccoli uomini (noi) e i loro grandi sogni si scontrano in un gioco scenico buffo ed elementare. Chi avrà la meglio?

SANDOKAN O LA FINE DELL'AVVENTURA

liberamente tratto da Le tigri di Mompracem di Emilio Salgari

scrittura scenica Giovanni Guerrieri

con la collaborazione di Giulia Gallo e Giulia Solano

con Gabriele Carli, Giulia Gallo, Giovanni Guerrieri, Enzo Illiano, Giulia Solano

tecnica Federico Polacci

costumi Luisa Pucci

I SACCHI DI SABBIA/COMPAGNIA SANDRO LOMBARDI in collaborazione con Teatro Sant’Andrea, La Città del Teatro, Armunia Festival Costa degli Etruschi Con il sostegno della Regione Toscana

Info e biglietteria: Ingresso 5 euro, biglietti in vendita sul luogo dell’evento, a partire da un’ora prima dell’inizio. In caso di maltempo lo spettacolo si terrà sotto il Pellerino, in Piazza Cavour a Chiusa di Pesio. Per maggiori informazioni, contattare l’Ufficio Turistico Valle Pesio allo 0171734990 o all’indirizzo valle.pesio@gmail.com