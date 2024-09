Al via la 95esima Mostra ortofrutticola “Città di Cuneo” tra prodotti locali, piatti tipici e musica [FOTO]

Inaugurata nel piazzale antistante la chiesa a San Rocco Castagnaretta la 95esima Mostra regionale ortofrutticola “Città di Cuneo”.

Tra le autorità intervenute la sindaca di Cuneo, Patrizia Manassero con buona parte dell'Amministrazione comunale, l'assessore regionale alla Montagna Marco Gallo - che suo intervento ha ricordato l'importanza del valore del prodotto agricolo e del ruolo del Comune di Cuneo in quanto parte del Distretto del Cibo e della Frutta, la consigliera regionale Giulia Marro e l'onorevole Monica Ciaburro.





Alla cerimonia inaugurale ha fatto seguito l'ormai consolidata tradizione dell'evento aperto alle autorità e al pubblico presente, che prevede degustazioni gratuite di piatti tipici realizzati con i prodotti ortofrutticoli di eccellenza oggetto della manifestazione.

Per l'edizione di quest'anno il Comune di Cuneo insieme al Comitato di San Sereno, organizzatore dell'omonima sagra e partner per la Mostra ortofrutticola, si è deciso di puntare su un piatto della tradizione contadina piemontese, la “supa mitonà”, una zuppa sostanziosa, saporita e dalle numerose varianti, che nella sua idea originale rappresentava una gustosa soluzione per non sprecare il pane raffermo.



Un'occasione golosa per il pubblico presente di gustarla nella particolare ricetta elaborata con estro e fantasia dalle instancabili “signore di San Rocco”, che da anni con maestria si occupano degli aspetti gastronomici della Mostra Ortofrutticola e della Sagra di San Sereno.



Intanto gli appuntamenti con la Sagra, in onore del protettore dei giardinieri ed ortolani, sono già iniziati lo scorso 31 agosto con la paella nel centro parrocchiale e proseguiti fino a ieri nell’area verde della coop Emmanuele in via Fontanelli, dove i centri aggregati si sono sfidati nei giochi, seguita dalla Stembeerfest con il concerto de Lhi Balos e da serie di serate con il torneo a belotta al rilancio.

Nel pomeriggio di oggi, venerdì 6 settembre, dalle 16,30 si è tenuto un laboratorio creativo per bimbi 4/8 anni e famiglie alla coop Emmanuele e dalle 19 si è inaugurata la mostra fotografica del dedicatario Valter Aimar “Sulla strada, Cuneo per la sicurezza stradale”. Quest'anno, infatti, il presidente onorario della Sagra di San Sereno è proprio l'ex caporeparto dei vigili del fuoco, un vero appassionato della festa di San Rocco Castagnaretta, autore di libri con Bruno Lubatti e Giovanni Cerutti (ed un altro è in lavorazione), sempre in prima linea sulla prevenzione degli incidenti stradali, organizzatore di tornei di calcio, tennis, mostre, sempre in favore della festa frazionale.





Alle 21,30 inizia la serata danzante con Radio Bruno, nel piazzale di fronte alle scuole medie, mentre in viale San Sereno sotto la tensostruttura sarà possibile ammirare frutta e ortaggi in bella vista sui banchi allestiti per la mostra dedicata appositamente selezionati dalle associazioni di categoria Coldiretti Cuneo, Cia Agricoltori Italiani Cuneo e Confagricoltura Cuneo.

Per la prima volta il padiglione ospiterà l’esposizione itinerante dedicata al pomodoro del signor Remo Baudino Bessone, detto “Nonno Remo”, appassionato collezionista e custode di semi di ortive. Sarà una vetrina anche per le attrezzature e macchinari storici usati in passato oltre alla dimostrazione della lavorazione del grano con macchinari e tecniche utilizzate fino a poco tempo fa.



Il ricco programma dei festeggiamenti prosegue domani, sabato 7 settembre, in mattinata ci sarà la formazione sulla sicurezza stradale nel centro parrocchiale, alle 12,30 il pranzo dei vicini di casa alla coop Emmanuele, dalle 15,30 la coop Proposta 80 presenta Ludobus con i giochi di una volta. Alle 19 apre il banco parrocchiale di beneficenza, segue alle 20.30 la messa con la processione fiaccolata e l’accompagnamento della banda Duccio Galimberti diretta da Gabriella Martini. Al Cin cin ci sarà la serata karaoke con Gino dei Luna Doppia. Alle 21,30 il concerto del gruppo Oxxxa conclude la giornata.

Il clou sarà domenica 8 settembre. Nel pomeriggio la scuola materna Autretti apre le sue porte proponendo attività e laboratori per tutti, alle 15,30 le Aster Cheer si esibiscono davanti alla chiesa, insieme ai balli country dei Broken heels, continua Pompieropoli, e dalle 16 le canzoni popolari inviteranno alla polenta, bagna, sautisa, cotechin e vino. Dalle 16,30 il club trattori d’epoca Piemonte dà una dimostrazione della trebbiatura come una volta. A seguire Piolo dj summer tour invita allo spritz party dalle 18,30. Alle 21,30 conclude la domenica il concerto del gruppo Revels con la voce di Annalisa Pepino e le chitarre di Jacopo Porrini e Francesco Kretly.

Lunedì 9 iniziano vari tornei di volley e calcio, (anche sitting volley con la Cuneo volley che sabato 14 settembre alle 18 presenta l’esperienza umana dello sport che vince quando è inclusivo)) a cura della polisportiva Csi San Rocco 95, alle 20,30 ci sarà la scopa all’asso al Cin Cin bar, si chiude con la proiezione di un film di animazione alla coop Emmanuele.

Sabato 14 settembre ci sarà la cena con carne alla brace.

Domenica 15 terminano i tornei sportivi con le finali, mentre venerdì 11 ottobre ci sarà la cena di chiusura dei festeggiamenti.

I molti eventi sono possibili grazie al contributo degli sponsor e del lavoro di molti volontari e del direttivo del comitato organizzatore composto dal presidente Valerio Pittavino, dal vice presidente Mauro Furlan, da Giulio Caula, Marcello Ghibaudo, Mauro Furlan, Umberto Lingua, Davide Silvestro, Luca Andrea Cravero, Edoardo Dutto, Alessandro Degioanni, Massimo Dutto. A nobilitare la festa, saranno presenti le maschere di Gironi con Tarcisio Piacenza e girometta (Gemma Pellegrino) e Dante Bruno “Buscaja” con la bella Antilia, vincitori di numerosi riconoscimenti in Italia ed all’estero.