Focolai di "Lingua blu": Villanova Mondovì annulla la rassegna zootecnica alla Fiera dell’Addolorata

Da qualche settimana ormai sono scoppiati diversi focolai di "Bluetongue", o lingua blu, malattia di origine virale trasmessa dai moscerini ematofagi del genere Culicoides, che colpisce i ruminanti.

La malattia si manifesta prevalentemente negli ovini con una sintomatologia molto grave con febbre, ma anche nei bovini l’infezione può mostrarsi con forme cliniche più o meno evidenti; non costituisce invece un pericolo per l’uomo, né attraverso contatto con gli animali o né con i loro prodotti.

Dopo aver approfondito gli aspetti organizzativi, logistici e sanitari legati alla movimentazione degli animali, l’Amministrazione Comunale ha deciso di annullare la rassegna zootecnica della Fiera dell’Addolorata, programmata per lunedì 16 settembre 2024 per ragioni di tutela della salute pubblica: "La scelta è stata difficile ma, in queste condizioni sanitarie, è sembrato corretto evitare la propagazione della malattia e doveroso tutelare i nostri allevatori".

Gli eventi delle altre giornate sono tutti confermati, ma per motivi precauzionali non verranno portati in esposizione gli animali e non si terrà la premiazione degli allevatori.