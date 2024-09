Valdieri, escursionista cade e si infortuna: interviene il soccorso alpino di Cuneo

L'allarme è stato lanciato dai familiari dell'uomo che hanno assistito alla caduta che le ha causato la presunta frattura della caviglia impedendogli di proseguire la discesa, intorno alle ore 15.30. I tecnici del soccorso alpino hanno raggiunto il luogo dell'accaduto a piedi e l'infermiere di squadra ha provveduto a immobilizzare l'arto. Per le operazioni di recupero si sono rese necessarie alcune manovre tecniche di corda che hanno consentito di riportare sul sentiero l'infortunato che poi è stato trasportato a spalle a valle presso il parcheggio auto a Terme di Valdieri dove nel frattempo era giunta un ambulanza che condotto l' uomo all'ospedale per tutti gli accertamenti del caso. Le operazioni si sono concluse intorno alle ore 17.

Nel frattempo è giunto una nuova richiesta di intervento nell'area della Bisalta in località Costa Rossa per il recupero di un escursionista che è stato recuperato dall'elicottero del servizio regionale di elisoccorso Azienda zero e condotto in ospedale per gli accertamenti del caso.