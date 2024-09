Concerti, sagre, mostre, fiere, escursioni: i tanti appuntamenti del weekend nella provincia di Cuneo

Di seguito la nostra consueta carrellata di suggerimenti su come trascorrere il prossimo week end nella nostra provincia. Consulta i riferimenti indicati per aggiornamenti o modifiche della programmazione a causa di eventuale maltempo.

***



CUNEO

FESTA ASTRA SERVIZI

Il 7 e l’8 settembre Astra Servizi festeggia i 50 anni di attività. Mezzo secolo vissuto a fianco dell’autotrasporto, assistendo le imprese che in questo ambito lavorano nelle trasformazioni (anche radicali) che il settore ha subìto nel corso dei decenni.

Per festeggiare l’evento la storica sede di Madonna dell’Olmo, Via della Motorizzazione n. 11-15 sarà teatro di musica, fuochi d’artificio, approfondimenti e workshop sulle tematiche di settore. Saranno presenti noti sponsor quali AON, T-WAY e KUMHO e gli appassionati di motori inoltre, potranno ammirare fantastiche Supercars ed il raduno di camion, condotti dagli “irriducibili” dell’asfalto. L’evento è gratuito, con inizio a partire dalle 14 di sabato 7 settembre e culminerà in serata con il maxi concerto, ad accesso libero, a partire dalle ore 21. Molti gli ospiti attesi noti al grande pubblico: fra gli altri, Den Harrow, Jo Squillo, Cecilia Gayle, Ivan Cattaneo, per un tributo ai fantastici anni ’80 e “Forte forte …” tributo live a Raffaella Carrà. Per i più giovani, Cricca, giovane talento scoperto dal programma Amici di Maria De Filippi. Previsto per la mezzanotte lo spettacolo pirotecnico ed a seguire il DJ set, con DJ Radio Più, DJ Claudio Tozzo, Voyager, Gigi Dag Tribute, Superdance Party By Danilo V DJ.

Domenica 8 settembre, alle ore 10.30 Workshop sull’autotrasporto. Alle ore 13 pranzo su prenotazione, alle 15 estrazione lotteria. Raduno per tutta la giornata di camion ed esposizione mezzi storici e Supercars e stand espositivi delle aziende di beni e servizi dedicati all’autotrasporto.

Per info. 0171/413978 info@astraservizi.it https://www.astraservizi.it/

CUNEO – MADONNA DELL’OLMO

FESTA PATRONALE

Sabato 7 settembre alle ore 19 “Polenta e spezzatino” e alle 21 serata danzante con Orchestra Luca Panama e serata giovani con DJ Leogimb. Domenica 8 settembre parte la “12 ore di Sport” (calcetto, beach volley, ping pong e bocce) Info al 3318981484. Mercatino dell’Olmo in piazza e alle 12.30 Pasta Party. Alle 15.30 clown e intrattenimento bimbi e alle 17 esibizione danza sportiva. Alle 19 Pizza Party MDO e alle 21 musica con cover italiane in chiave folk, blues e surf.





CUNEO – MADONNA DELLA GRAZIE

FESTA PATRONALE

Sabato 7 settembre alle ore 14 gara alla Petanque a bocce vuote libera a tutti. Domenica 8 settembre alle ore 14 gara alla Petanque a bocce vuote per i soci bocciofila, frazionisti e tesserati Acli.





CUNEO – SAN ROCCO CASTAGNARETTA

SAGRA DI SAN SERENO

Sabato 7 e domenica 8 settembre Mostra Regionale Ortofrutticola “Città di Cuneo”, in località San Rocco Castagnaretta, tradizionale vetrina di eccellenza della produzione ortofrutticola del territorio.





CUNEO

HANDMADE MARKET

Sabato 7 settembre in Contrada Mondovì, dalle 10.30 alle 19.30, si terrà l’appuntamento con l’Handmade Market di “Made in Cuneo”. Saranno presenti oggetti unici e realizzazioni manuali, frutto della passione degli artigiani locali.

CUNEO

RUOTA D’ORO STORICA

Sabato 7 e domenica 8 settembre XXVII Ruota d'Oro Storica 2024. Manifestazione Nazionale a calendario ASI - Trofeo abilità cronometri libero.

Sabato 7 settembre alle ore 9 partenza del giro turistico moto. Alle ore 16 prove trofeo "Sandro Dutto" in Piazza Galimberti (Michelin Sport Club). Domenica 8 settembre alle ore 9 partenza con passaggi Castelletto Stura, Trinità, Narzole, Barolo, Diano d'Alba. Alle ore 16 arrivo in Piazza Galimberti. Info: https://www.ruotadoro.it/





CUNEO

FIERA DEL DISCO

Sabato 7 e domenica 8 settembre in piazza Seminario - Mercato Coperto, settima edizione della “Fiera del Disco”. Dalle 10 alle 19 evento dedicato alla musica vintage, in cui acquistare, vendere o scambiare vinili, cd o memorabilia. Ingresso gratuito. Info: https://www.ernyaldisko.com/





***

ALBA

RADIO ALBA FESTIVAL

Sabato 7 settembre dalle ore 19 in piazza M. Ferrero musica con DJ Edward e danza Be Street. Alle ore 20 consegna del Premio “Alberto e Antonella Levi”, a seguire i ragazzi del Liceo Da Vinci con il progetto Giovani Off the Walls ed esibizioni degli artisti Shudew, Kika, Bera, Effe, Paul Wild e Sylvia e Santaré. Chiusura con Dj set "Mollami Live Party Anni '90" by DJ Branxilsigna, con l'esibizione dei ballerini dell'associazione Be Street. Info: http://www.radioalba.it/





ALBA

FESTA DELLA MORETTA

Sabato 7 settembre alle ore 14 benedizione dei bambini ed in seguito torneo di calcio memorial “Giancarlo Caraglio” riservato alle elementari. Alle ore 20 Grande Costinata e dalle 22 musica con Divina e DJ Leo. Domenica 8 settembre alle ore 10 S. Messa celebrata dal vescovo di Alba in oratorio, e a seguire benedizione degli zainetti scolastici. Alle 11.30 esibizione coreografica degli sbandieratori del Borgo Moretta. Alle ore 15.30 passeggiata in bicicletta di 7 km intorno alla città. Alle ore 20.30 processione solenne per le vie della parrocchia con accompagnamento della Banda Musicale “Città di Alba”.





ALBA

45 METRI SOPRA ALBA

Sabato 7 settembre visite guidate sul campanile romanico della Cattedrale di Alba abbinate alla degustazione di prodotti locali. Sono previsti due turni di visita: ore 15.30 e ore 17.

Per info: https://www.visitmudi.it/45-metri-sopra-alba/ mudialba14@gmail.com





ALBA

TROFEO INTERCULTURA

Sabato 7 settembre, alle ore 16 presso il Campo sportivo "Cristo Re" di Alba, torneo di calcio “Trofeo Intercultura” fra le squadre di amministratori comunali, lavoratori stagionali e ospiti della palestra Macrino, team di volontari che hanno aiutato nella gestione del dormitorio e compagine di cittadini bengalesi, che si dedicano al cricket, la domenica, nella Zona H.





***

BAROLO

COLLISIONI CIRCUS

Domenica 8 settembre alle ore 16 spettacoli di magia, giocoleria, arti di strada con “The Incredible Magic Show”. Ingresso gratuito. Prenotazioni al 347824735 o prenotazioni@collisioni.it





***

BENE VAGIENNA

CONCERTO

Domenica 8 settembre dalle ore 16 alle 18, presso la chiesa dei Disciplinanti Bianchi in via Roma 16, all’interno della mostra “Matericismi Cromatici” dell’artista Fabrizio Oberti, si esibirà il gruppo vocale a cappella “FeelArmonia ensemble”. I brani presentati si rifanno alla tradizione popolare e si abbinano ai dipinti di paesaggio presenti nel percorso espositivo. Un viaggio esclusivo tra colori, materia e sonorità canore. Ingresso libero.





***

BOVES

HAT OFF ROAD

Sabato 7 settembre la HAT - Sanremo Sestriere, spettacolare avventura Off Road, farà tappa a Boves, dalle 18 alle 23. Oltre 400 moto provenienti da tutto il mondo si raduneranno in piazza Italia. Serata con cena preparata dalle Pro Loco di Sant’Anna e dei Santi Coronati di Fontanelle. Musica con DJ Emanuele Schiffer. Info: https://over2000riders.com/





BOVES

BUSSOLE- EQUOFESTIVAL

Da venerdì 6 fino a domenica 8 settembre, presso l'Atlante dei suoni di Boves in Via Moschetti 15, per "Bussole" la quinta edizione dell'"Equofestival" organizzato dall'associazione di commercio equo e solidale "Qui&là". Ingresso libero, per alcuni eventi è richiesta la prenotazione. Info: 346 71 00 541.Tutto il programma qui: https://www.visitcuneese.it/dettaglio-evento/-/d/comune.boves.cn.it





***

BRA

FESTA DEI LUDOBUS

Domenica 8 settembre dalle ore 10 in piazza Giolitti, divertimento per grandi e piccini con la Festa dei Ludobus. Fino alle 18 in piazza saranno presenti sei equipaggi provenienti da tutta Italia, pronti a far giocare, tra fantasia, materiali ludici, programmi di gioco e attività creative, le famiglie che parteciperanno all’evento. Ingresso libero. La Festa dei Ludobus è organizzata dal Comune di Bra, in collaborazione con la Fondazione CRC. Maggiori informazioni chiamando l’Ufficio Manifestazioni e Cultura del Comune allo 0172.430185 o scrivendo a turismo@comune.bra.cn.it .





BRA

ARCHIVUM

Domenica 8 settembre a Palazzo Mathis ore 17 si inaugura la mostra personale dell'artista di fama internazionale Marta Czok. La mostra sarà visitabile fino al 24 novembre.

Orari: lunedì/martedì/giovedì 9 -13 / 15 -17.30 mercoledì/venerdì 9 -13 sabato/domenica 10 -12.30 / 15 -17.30 Info https://www.comune.bra.cn.it/it





***

BUSCA

ESCURSIONI CAVE ALABASTRO

Domenica 8 settembre escursione, in compagnia di un accompagnatore naturalistico alle cave dell’alabastro rosa di Busca. Le partenze sono alle ore 9.30 e alle ore 15 dal Parco Museo dell'Ingenio. Spostamento in auto fino al Parco Francotto e da lì a piedi. Prenotazione obbligatoria. Il costo è di 10 euro, gratuito per i bambini fino ai 6 anni. Info: tel: 371 5420 603 oppure

ecomuseobusca@gmail.com





***

CAPRAUNA

SUMMER FEST

Sabato 7 Summer Fest con cucina aperta dalle 17 per aperitivi e taglieri, dalle 19 per pizza, griglia e cucina. Alle 17 Dimostrazione di intreccio di cesti in legno a mano. Lavorazione, creazione e informazioni su questa antica arte. Alle 18 Attività, laboratori e giochi per bambini di naturArte, dai 5 ai 10 anni e Yoga session per tutti i livelli. Alle 19.30 Concerto di Andrea Di Noto - Menestrellate italiane e straniere. Alle 21.45 Dj Set di Keraradio - musica in vinile funk, afro, reggae, elettronica. Info: 331 186 0451





***

CASTAGNITO

FESTA PATRONALE MADONNA DEL POPOLO

Domenica 8 settembre alle ore 9 apertura mostra fotografica e oggettistica dell’archivio storico di Castagnito allestita presso la chiesa della Madonna del Popolo e presso la biblioteca. Alle ore 17, in piazza Cesare Battisti, spettacolo di improvvisazione teatrale “Ti racconto una storia” con la compagnia Quinta Tinta. Alle ore 21.30 concerto “Dialoghi con Leucò” con i Diavoli sulle Colline. Per tutto il pomeriggio presentazione dei manufatti di gesselli e gessi delle terre di Castagnito e ritratti personalizzati di Giulia Bellunato. In caso di maltempo gli eventi si terranno nei locali della bocciofila.





***

CENTALLO – SAN BIAGIO

FESTA DEL CUORE IMMACOLATO DI MARIA

Sabato 8 settembre dalle 17 Festa della birra, street food e pizza. Musica con Matt Joe, Dino Brown, Edammaro, Jessica Grande e DJ Elia. Domenica 8 settembre alle ore 10.30 S. messa con processione e benedizione trattori. Raduno mezzi agricoli per tutta la giornata e alle 17 raduno di camion. Alle ore 12.30 pranzo della festa prenotazioni al 3534561167 Whatsapp. Dalle 19 street food e musica disco con DJ Ope. Alle 22.30 spettacolo pirotecnico.





***

CERVASCA – SAN DEFENDENTE

FESTA PATRONALE

Sabato 7 settembre concerto serale live degli Annovanta e Pizza Party. Domenica 8 settembre nel pomeriggio gara alla Petanque “Lui, lei e l’altro a Baraonda”, spettacolo di magia per bambini e famiglia con cena gastronomica e musica con DJ Elisa Bertone e dancer Giannuzzi Gabriele e Cascavillo Francesca.





***

CEVA – NUCETTO

RIEVOCAZIONE STORICA

Sabato 7 e domenica 8 settembre rievocazione storica della "Battaglia di Terre bianche", combattutasi durante la prima campagna d'Italia di Napoleone nel 1795. La manifestazione si svolgerà nei Comuni di Ceva e Nucetto. Sabato 7 settembre alle ore 16 a Ceva in località Campanone si rievocherà una prima battaglia tra le truppe austro-piemontesi e le truppe d’invasione francesi che si svolse nel novembre del 1795 durante la difesa del Forte di Ceva. Domenica 8 settembre alle ore 11, nel campo presso il Museo storico sito nella Stazione di Nucetto, si svolgerà la rievocazione storica della Battaglia di Terre Bianche.





***

CHERASCO

MOSTRE PALAZZO SALMATORIS

Continua la mostra di Jean Gaudarie Thor, presso Palazzo Salmatoris con orario di visita sabato e domenica dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30. Ingresso libero.

https://www.turismoeventicherasco.it/





***

CHIAPPERA

RASSEGNA PASSAGGI DI VENTO

Sabato 7 settembre alle ore 21 presso la chiesa Santa Margherita della borgata Chiappera – Valle Maira, si terrà il concerto al pianoforte di Stefania Neonato "Ciò che ha visto il vento dell’Ovest", nell'ambito della rassegna "Passaggi di Vento 2024". Maggiori informazioni qui .





***

CRISSOLO

FIERA DI SAN CHIAFFREDO

Sabato 7 settembre si svolgerà la Fiera di San Chiaffredo, annuale fiera agro-zootecnica dedicata alle attività agricole/artigianali del territorio ed al Santo Patrono. Fin dal mattino espositori e venditori d’ogni provenienza, dai produttori di formaggio delle valli locali degustazioni gratuite in un'area dedicata. Info: %20www.comune.crissolo.cn.it tel 0175/94902





***

ENTRACQUE

VALLE GESSO ON FOCUS

Sabato 7 settembre dalle ore 10 presso la Centrale idroelettrica ENEL GREEN POWER "Einaudi", situata in Strada Provinciale S. Giacomo a Entracque, si terrà la 4a edizione di “Valle Gesso on Focus”. Per programma e dettagli: info@visitvallegesso.org tel: 331 386 0811





***

ENVIE – FRAZIONE OCCA

FESTA SANTA MARIA DI OCCA

Sabato 7 settembre alle ore 19.30 Cena con Porchetta. Alle 21 DJ Farkas. Domenica 8 settembre alle ore 10 S. Messa, alle 11 inizio Fiera e alle 12.30 “Pranzo campagnolo” in piazza. Alle ore 14 Balli Occitani con Li Destartavelà e animazione con artisti di strada e giochi popolari. Alle ore 17.30 esibizione dei cori Envie de Chanter e alle 19.30 Cena di fine festeggiamenti.





***

FOSSANO

AVVENTURA GEOLOGICA

Il Parco Fluviale Gesso e Stura organizza sabato 7 settembre dalle ore 16 alle 17.30 a Fossano, con ritrovo presso la chiesetta di San Lazzaro "Avventura geologica - Il trekking alla foresta fossile". Trekking adatto a tutti. Prenotazione: https://www.parcofluvialegessostura.it/





***

GAIOLA

FAMIGLIA IN BICICLETTA

Sabato 7 settembre, a partire dalle ore 10.30 presso gli impianti sportivi di Gaiola, terzo ed ultimo appuntamento della rassegna dedicata alle famiglie e alla bicicletta "Velo Pluf - La famiglia in bicicletta". Info: https://www.vallestura.cn.it/Home/DettaglioNews?IDNews=255326 tel: 334 533 6868 o alcotra@vallestura.cn.it





***

MAGLIANO ALFIERI

SERATA IN BIBLIOTECA

Sabato 7 settembre alle ore 21 nella biblioteca civica di Magliano Alfieri - Piazza Bergamasco 1 Frazione San Antonio “Il profumo della Libertà”, serata di parole e musica per celebrare l’inizio della lotta partigiana.

MAGLIANO ALFIERI

CASTLE ANGELS

Domenica 8 settembre con orari 10.30 – 12 – 14 – 15.30 – 17 al Castello di Magliano Alfieri proposta di visita-gioco, ispirata alle modalità delle Escape room e alla celebre serie tv anni Settanta “Charlie’s Angels”, per vivere un’esperienza originale in un luogo di storia e scoprire qualcosa in più del passato e delle tradizioni del suo territorio. Info: castellomagliano@barolofoundation.it

https://www.castleangels.it/





***

MARMORA

CONCERTO MEDIEVALE

Domenica 8 settembre alle ore 16.30 presso parrocchiale di SS. Giorgio e Massimino concerto di musica medievale secoli XI-XIII “In Hoc Anni Circulo – Alnus Lyra”.

***

MONDOVÌ

ILLUSTRADA

Sabato 7 e domenica 8 settembre “Festival Illustrada” dedicato agli albi illustrati e ai libri per ragazzi. Una festa ricca di incontri, eventi, mostre e laboratori per bambini di tutte le età. Info: www.illustrada.it/programma

Sabato 7 settembre, durante il fine settimana di "Illustrada - Libri per ragazzi scritti e disegnati", alle ore 15.30 in biblioteca, Elena Griseri aspetta tutti i bambini per inventare storie con l'appuntamento "Un libro tutto da inventare". Durante il pomeriggio verrà anche consegnato a tutti i bambini monregalesi nati nel 2023 il libro dono, un piccolo "benvenuto" al mondo per tutti.

MONDOVÌ

VISITE TEATRO SOCIALE

Le visite guidate, su prenotazione e a numero limitato, si svolgono ogni sabato e domenica fino alla fine di settembre alle ore 17. Ingresso 5 euro a persona, gratuito fino ai 12 anni. Altezza minima per l'accesso 1,40 m. Inizio tour presso la Chiesa della Missione.

Per informazioni: 0174 330 358 - 335 124 2608 iatmondovi@visitcuneese.it esedramondovi@gmail.com





***

MONFORTE D’ALBA

LA SETTIMANA CATARA

Sabato 7 settembre alle ore 21 presso l’oratorio Sant’Agostino reading “Anno 1028” con il Gruppo Spontaneo popolare di Monforte. Domenica 8 settembre dalle 18.30 presso l’auditorium Horszowski “Buffet Cataro con musica” e presso l’oratorio Sant’Agostino Claude Bolling “Suite for flute and Jazz piano Trio”. A seguire “Cena catara a buffet” graditi gli abiti d’epoca.





***

MONTÀ

SAGRA DI SETTEMBRE

Sabato 7 settembre concerto dei Giovani Wannabe e DJ set di Lollo Cauda. Domenica 8 settembre concerto dei Jovanotte, tributo a Jovanotti. Nel corso della manifestazione, in piazza San Michele, enoteca della Sagra “Il salotto” e punto enogastronomico “TutapOstu”





***

MONTEROSSO GRANA

WORKSHOP FOTOGRAFICI

Sabato 7 e domenica 8 settembre a Monterosso Grana week-end dedicato agli appassionati della fotografia. Nel piccolo paese della Valle Grana si svolgerà infatti il primo di tre workshop fotografici curati dell’associazione FormicaLab di Cuneo, pensati per dare vita ad un’indagine visuale del territorio della Valle. Domenica 8 settembre le immagini già realizzate saranno messe al centro di un percorso di editing e discussione corale. Quelle selezionate contribuiranno a comporre una restituzione pubblica finale prevista per la primavera 2025. La partecipazione (è possibile prendere parte anche ad una sola giornata) è libera e gratuita con un limite massimo di 20 iscritti. Per maggiori informazioni scrivere a formicalab.info@gmail.com , chiamare il 338/7619170 (Pietro) o visitare il sito Internet www.vallegranaculturalvillage.it





***

MONTEU ROERO

SAGRA DELLA CASTAGNA

Sabato 7 settembre alle ore 20 cena della castagna e a seguire musica con Wannabe. Domenica 8 settembre alle ore 11 S. Messa presso Parco della Rimembranza, consegna della Costituzione ai diciottenni e rinfresco. Dalle ore 15 in piazza Bergadani laboratori e giochi per bambini e alle 19 Giro Pizza proposto dagli alpini (prenotazioni al 3394704762).





***

NEVIGLIE

CENTOCOLLI FESTIVAL

Torna per il secondo anno a Neviglie, il borgo delle Langhe che insieme a Guarene e a Piea è centro nevralgico del Progetto Snodi, il Centocolli Festival un appuntamento musicale realizzato dall’Associazione Oxygen con il sostegno di Snodi, ovvero da un gruppo di ragazzi del territorio con l’obiettivo di dare spazio ai giovani talenti e alle più vibranti energie locali.

Sabato 7 settembre ospite Axos, sulla scena con l’ep “17.5”. In apertura Videda, Hated, gli albesi Elem & Kitta RV, seguiti dal secondo duo Jekyll e Alvaro, che si esibiranno prima del torinese Sickboybambi.

Domenica 8 settembre alle 19 talks su tematiche ambientali organizzati da Rocche n' Roll, un gruppo di giovani per la tutela e la salvaguardia delle Rocche del Roero. Seguirà cena in piazza organizzata dalla Proloco di Neviglie con DJ set di Ncl, resident DJ del Caffè latino di Alba.

Ingresso libero e gratuito. Info: www.progettosnodi.it ufficiostampa@progettosnodi.it

Elisa Giordano (333 8727763) e Cocchi Ballaira (335 6831591).





***

NOVELLO

BURATTINARTE SUMMERTIME

Domenica 8 settembre in piazza Vittorio Emanuele II alle ore 17.30 spettacolo “Il castello degli spaventi” con l’artista Vladimiro Strinati. Ingresso libero. Per info: info@burattinarte.it





***

ORMEA

L’ANTIQUARIATO DEL CUORE

Domenica 8 settembre mercatino dell'antiquariato e del riuso lungo le vie del centro storico dalle 9 alle 19.





***

PEVERAGNO

SETTEMBRE PEVERAGNESE

Domenica 8 settembre festa della Madonna del Borgato. Alle ore 12.30 “Disna et la Madona” presso la struttura “A la Sousta” di Peveragno. Prenotazioni al 3409116095. Nel pomeriggio Taxi Driver su auto da rally e torneo alle Bocce Quadre. Alle ore 20.30 concerto delle bande musicali di Peveragno e Boves.





***

RACCONIGI

L’INCANTAMENTO DELLA FORMA

Sabato 7 e domenica 8 settembre la Pinacoteca civica Levis Sismonda, a Racconigi, ospita la Mostra Personale “L'incantamento della forma”, dedicata all'artista Sergio Unia. La mostra è visitabile dalle ore 15.30 alle 18.30





***

ROBILANTE

FESTIN AL MALANDRÈ

Sabato 7 settembre dal pomeriggio bocce, carne alla brace, balli e musica con il DJ Gaby Valle. Domenica 8 settembre alle ore 15 S. Messa con processione. Giochi popolari e aperitivo con musica degli “Effetti collaterali”. Cena con pizza e balli con “Franco e Silvio”.

***

RODDI

SPORTABILI IN FESTA

Domenica 8 settembre alle ore 8.30 presso il Maneggio Equi via Fontanassa 15, prenderà il via la 5° edizione di “Sportabili Alba in movimento”, walk run trofeo Mercatò. La camminata non competitiva aperta a tutti, che si sviluppa su un percorso lungo Tanaro, e prevede un percorso per i camminatori e uno più lungo per coloro che amano distanze più impegnative.

Alle ore 12.30 “Giro pizza al maneggio”, pranzo in compagnia degli amici di Sportabili Alba, con pizza in forno a legna, bibita e dessert (euro 15.00 su prenotazione 0173/615670)

Alle 14.30 è previsto uno spettacolo di Magia per tutti i presenti, a cura del Mago Roger, e spettacolo di trampolieri e truccabimbi, a cura di Maia Barroero,

Alle 15.30 esibizione canora benefica a favore di Sportabili Alba, a cura del coro Forever Young di Roddi, che presenterà brani del suo repertorio e interpreterà la canzone “Io con Te”, la canzone di Sportabili Alba, dedicata ai volontari che donano il loro tempo libero a favore dei nostri atleti. Spettacolo. Alle 16.30 “Allievi in carosello”, spettacolo/esibizione organizzato dal Maneggio Equi.





***

SALUZZO – CASTELLAR

FESTIVAL POPOLARE DELLA CUCINA ALPINA

Sabato 7 settembre dalle ore 18 alle 22 e domenica 8 settembre dalle 10 alle 18, nella frazione Castellar di Saluzzo, torna il Festival Popolare della Cucina Alpina: un momento di incontro e socialità tra le varie tradizioni culinarie dell'arco alpino italiano e francese. Info:

https://fondazionebertoni.it/





***

SANTO STEFANO BELBO

PAVESE FESTIVAL

Prosegue la settimana dedicata al Pavese Festival Premio Pavese 2024. Tutti i numerosi eventi di sabato 7 e domenica 8 settembre qui https://fondazionecesarepavese.it/





***

SANTO STEFANO ROERO

PELLEGRINAGGIO ALLA MADONNA DI DACHAU

Domenica 8 settembre il Gruppo Alpini di Santo Stefano Roero in collaborazione con Naturaltrek organizzano una camminata al Santuario della Madonna delle Grazie con partenza da Bra, presso il Santuario della Madonna dei Fiori alle ore 10. Lunghezza del percorso km 23. Per tutte le info https://www.naturaltrek.it/





***

SAVIGLIANO

MEMORIE DI PIETRA

Sabato 7 settembre alle ore 17 presso il Cimitero Monumentale di Savigliano "MEMORIE DI PIETRA": visita guidata alle tombe storiche. A cura di Gessica Racca e Giulia Siccardi. Visita gratuita. Info e prenotazione consigliata al 0172/712982.





SAVIGLIANO

CLASSICO TERZETTO ITALIANO

Domenica 8 settembre alle ore 17 presso Palazzo Taffini, concerto del Classico Terzetto Italiano: Carlo De Martini violino viola, Ubaldo Rosso flauto e Francesco Biraghi chitarra. Ingresso libero.





***

SERRALUNGA D’ALBA E RODDI

MEDIOEVO IN FAMIGLIA

Sabato 7 settembre alle ore 16 nel Castello di Serralunga d’Alba, i visitatori potranno esplorare la

quotidianità della nobile famiglia Falletti, tra amministrazione delle terre e curiosità sulla vita in un castello del 1300.

Domenica 8 settembre alle 11.30, nel Castello di Roddi tornei cavallereschi, caccia e cibi preparati nelle antiche cucine del maniero risalenti al 1500.

Questa avventura storica, di circa 45 minuti, è progettata per essere educativa e interattiva, rendendola ideale per famiglie con bambini dagli 8 ai 12 anni. Due opzioni di visita sono disponibili per adattarsi alle esigenze di ogni partecipante e rendere l’esperienza ancora più personale: la visita di un solo castello ha il costo di 15 euro; il costo è di 10 euro per i possessori di Abbonamento Musei (tariffa famiglia per un max di 2 adulti e 3 bambini, oltre la quinta persona si paga la tariffa di ingresso di 6 euro a Roddi e 6 euro a Serralunga, ridotto per bambini 3 euro). Visita di entrambi i Castelli nello stesso fine settimana: 25 euro; il costo è di 15 euro per i possessori di Abbonamento Musei (tariffa famiglia per un max di 2 adulti e 3

bambini, oltre la quinta persona si paga la tariffa di ingresso di 6 euro a Roddi e 6 euro a Serralunga, ridottoper bambini 3 euro). Prenotazioni obbligatorie scrivendo a info@barolofoundation.it oppure telefonando al 0173/386697.





***

STROPPO

VISITE GUIDATE

Sabato 7 settembre, tornano le visite guidate alla chiesa di San Peyre di Stroppo e alla Parrocchiale di Elva organizzate dalla Pro loco di Elva e la Pro loco di Stroppo. Le visite saranno tenute da Monica Giraudo e saranno dalle ore 10 alle 15 presso la chiesa di San Peyre di Stroppo e dalle 15 alle 18 alla Parrocchiale di Elva. Info: prolocostroppo@gmail.com





***

VALDIERI – SANT’ANNA

ENSAMBLE TEATRALE

Domenica 8 settembre, alle ore 15 presso il forno dell'Ecomuseo della Segale di Sant'Anna di Valdieri, l'ensemble teatrale "Casa degli Alfieri" porta in scena il poema contadino di Antonio Catalano "Artabàn. La leggenda del quarto Re Mago". Evento a pagamento. Info: 0171 976800

https://www.parcoalpimarittime.it/





VALDIERI – RIFUGIO MORELLI-BUZZI

Domenica 8 settembre, a partire dalle ore 21 presso il rifugio alpino Morelli-Buzzi (Comune di Valdieri), il biologo e divulgatore scientifico Marco Granata parlerà delle "misteriose" abitudini di vita di ermellini, donnole e molti altri piccoli carnivori che popolano il Parco Alpi Marittime. La partecipazione alla serata è gratuita.





***

VALGRANA

FESTA SANTA MARIA DELLA VALLE-CAVALIGGI

Sabato 7 settembre alle ore 15 gara alle bocce per amici e frazionisti. Alle 20 cena campagnola. Domenica 8 settembre alle ore 11 S. Messa e alle 13 pranzo con polenta e spezzatino. Prenotazioni ai numeri 3471079057-3485551783. Pomeriggio lotteria e gara alle bocce.





***

VICOFORTE MONDOVÌ

FERA D’LA MADONA

Dall’8 al 10 settembre il Santuario di Vicoforte celebra “le Feste” della Natività di Maria e contestualmente ospita la “Fera d’la Madona” (Fiera della Madonna a Vicoforte). Sabato 7 settembre dalle ore 22.30 tradizionale spettacolo pirotecnico dalla collina del rione Piazza.

In caso di maltempo lo spettacolo pirotecnico sarà rinviato alla serata successiva (8 settembre).

Nei giorni della fiera (7, 8, 9 e 10 settembre), sono presenti centinaia di bancarelle collocate tutto attorno al santuario. Entro sabato mattina 7 settembre è prevista la posa delle bancarelle, ecc. sul sedime stradale, con chiusura della viabilità interna: potranno transitare solo i veicoli autorizzati. Info: https://www.visitcuneese.it/dettaglio-evento/-/d/feu-dla-madona





***

VERDUNO

CENA DELLA VENDEMMIA

Sabato 7 settembre alle ore 20, in piazza Don Borgna “Cena della vendemmia” organizzata da Comune e Pro Loco. Prenotazione obbligatoria al 3283737600.





***

VILLAFALLETTO

GRANDAE MUSICA A VILLA

Sabato 7 settembre a conclusione della Rassegna concertistica “Grandae Musica a Villa” si terrà alle ore 21 presso il Salone “Tavio Cosio” di Villafalletto un concerto sul tema “Il Trio con pianoforte”. Nel solco della tradizionale collaborazione con il Conservatorio “G.F. Ghedini” di Cuneo, si esibiranno tre gruppi della classe di musica da camera della prof.ssa Clara Dutto. Saranno eseguiti di Beethoven il Trio op. 11 per pianoforte, clarinetto e violoncello; di Glinka il Trio Pathétique per clarinetto, violoncello e pianoforte; di Schubert il Trio op. 100 per pianoforte, violino e violoncello.

Esecutori: Daniel Marku al clarinetto, Anna Peano al violino, Giorgia D’Onofrio, Leonardo Cialdella, Sofia Artioli al violoncello, Tommaso Saganowski, Emanuele Isoardi e Alexander Bieniek al pianoforte. L’ingresso è libero fino a esaurimento dei posti disponibili.





VILLAFALLETTO

FESTA MADONNA DEGLI ALTENI

Sabato 7 settembre alle ore 16 benedizione dei bambini e merenda. Alle 19 “Le pizze di Claudio” e alle 21 cover dei Nomadi. Domenica 8 settembre S. Messa nel santuario di Nostra Signora del Popolo con concerto della banda musicale “Conte Corrado Falletti”. Durante la giornata 31a edizione dell’esposizione ortofrutticola, fiera dell’hobbistica ed esposizione trattori d’epoca. Alle 12.30 pranzo comunitario e nel pomeriggio dimostrazione della trebbiatura di una volta. Alle 19 “merenda sinoira” e alle 21 serata danzante con la fisarmonica di Daniele Cordani. Per prenotazioni 3381844932 – 3318733171.





***

VILLAR SAN COSTANZO

VISITE CHIESE

Domenica 8 settembre dalle 14.30 alle 17.30 a Villar san Costanzo possibile visita con i Volontari per l’Arte al Santuario di San Costanzo al Monte e alla chiesa parrocchiale San Pietro in Vincoli. Non è richiesta la prenotazione. Per visitare in altre date info al 335 778 0966, parrocchia 0171 902 432 o Comune 0171 902 087.